ABD'de Kışlar Kısalıyor: İklim Değişikliği Mevsimleri Dönüştürüyor
ABD'de Kışlar Kısalıyor: İklim Değişikliği Mevsimleri Dönüştürüyor

08.04.2026 14:23
Climate Central araştırmasına göre, ABD'deki 195 şehirde kış mevsimi ortalama 9 gün kısaldı. Uzmanlar, ısınmanın kış tanımını değiştirdiğini ve aşırı yağış risklerini artırdığını belirtiyor.

İklim araştırma kuruluşu Climate Central'ın çalışması, 1970'ten bu yana ABD'deki 245 büyük şehrin 195'inde kış mevsiminin ortalama 9 gün kısaldığını ortaya koydu. Kış benzeri sıcaklıklar 1970-1997'ye kıyasla daha geç başlayıp erken sona ererken, bazı şehirlerde kışlar uzadı. Kuzey yarım kürede ısıyı hapseden karbon kirliliği, yazların daha uzun ve sıcak, kışların ise daha kısa ve ılık geçmesinin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, iklim değişikliğinin kış mevsimini tamamen aynı şekilde etkilemediğini, soğuk havaların daha geç başlayıp erken bittiğini söyledi. Demirhan, havanın ısınmasının şiddetli yağışları tetiklediğini, IPCC raporlarına göre kar örtüsünün azaldığını ve bu durumun su güvenliğini tehlikeye sokabileceğini belirtti. Ayrıca, ısınmanın su kıtlığı, taşkınlar, orman yangınları ve ekosistem kayıpları gibi riskleri artırdığını vurguladı.

Demirhan, riskleri en aza indirmek için emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine uyum politikalarının önemine dikkat çekti. Çalışma, kış mevsiminin takvimle değil sıcaklıkla tanımlandığını hatırlatarak, kışların artık daha ılık ancak aşırı olayların sıklaştığı dönemler olarak tanımlanabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İklim Değişikliği, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:06:06.
