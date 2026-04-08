ABD'de Kışlar Kısalıyor: İklim Değişikliği Mevsimleri Dönüştürüyor

İklim araştırma kuruluşu Climate Central'ın çalışması, 1970'ten bu yana ABD'deki 245 büyük şehrin 195'inde kış mevsiminin ortalama 9 gün kısaldığını ortaya koydu. Kış benzeri sıcaklıklar 1970-1997'ye kıyasla daha geç başlayıp erken sona ererken, bazı şehirlerde kışlar uzadı. Kuzey yarım kürede ısıyı hapseden karbon kirliliği, yazların daha uzun ve sıcak, kışların ise daha kısa ve ılık geçmesinin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, iklim değişikliğinin kış mevsimini tamamen aynı şekilde etkilemediğini, soğuk havaların daha geç başlayıp erken bittiğini söyledi. Demirhan, havanın ısınmasının şiddetli yağışları tetiklediğini, IPCC raporlarına göre kar örtüsünün azaldığını ve bu durumun su güvenliğini tehlikeye sokabileceğini belirtti. Ayrıca, ısınmanın su kıtlığı, taşkınlar, orman yangınları ve ekosistem kayıpları gibi riskleri artırdığını vurguladı.

Demirhan, riskleri en aza indirmek için emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine uyum politikalarının önemine dikkat çekti. Çalışma, kış mevsiminin takvimle değil sıcaklıkla tanımlandığını hatırlatarak, kışların artık daha ılık ancak aşırı olayların sıklaştığı dönemler olarak tanımlanabileceğini gösteriyor.