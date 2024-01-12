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ABD'ye kutup soğukları yaklaşıyor, kış aylarının en soğuk günleri bekleniyor - Son Dakika
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ABD'ye kutup soğukları yaklaşıyor, kış aylarının en soğuk günleri bekleniyor

ABD'nin orta kesimlerinde kutup soğuklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının eksi 20 ila 30'a kadar düşmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde ise hava sıcaklığını eksi 50'ye kadar düşüreceği tahmin ediliyor. 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı yapılırken, soğuk ısırmasına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

ABD\'ye kutup soğukları yaklaşıyor, kış aylarının en soğuk günleri bekleniyor
12.01.2024 - 11:52,
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ABD'ye kutup soğuklarının yaklaştığı, ülkenin orta kesimlerinde kış aylarının en soğuk günlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

CNN'in haberine göre, bu akşamdan itibaren ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30'a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50'ye kadar düşürmesi bekleniyor.

Ülkenin orta kesimlerinde yaşayan 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı verilirken soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.

Söz konusu hava dalgasıyla ülkede kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'ye kutup soğukları yaklaşıyor, kış aylarının en soğuk günleri bekleniyor - Son Dakika
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