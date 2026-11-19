ABD'de bir Rus vatandaşı, Ukrayna'ya sağladığı askeri destek nedeniyle teknoloji ve yazılım şirketi Palantir'in çalışanlarını takip ederek Rusya adına istihbarat toplamakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus vatandaşı Igor D'iu hakkında yabancı bir hükümet adına izinsiz faaliyet yürütmek, komplo kurmak, eyaletler arası takip ve kimlik belgelerinde sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi.

D'iu'nun yaz aylarında Meksika üzerinden yasa dışı yollarla ABD'ye girdiği ve Telegram üzerinden iletişim kurduğu suç ortaklarından talimat, ekipman ve para aldığı öne sürüldü.

Mahkeme belgelerinde D'iu'nun takip ettiği şirketin adı açıklanmazken, ABD basınına konuşan kaynaklar hedef alınan şirketin, Ukrayna'ya Rus hedeflerinin belirlenmesi ve askeri operasyonların yürütülmesi için yazılım desteği sağlayan Palantir olduğunu kaydetti.

Rusya adına istihbarat toplamakla suçlanan D'iu'nun şirket çalışanlarının adreslerini araştırdığı, bazılarını iş çıkışında takip ettiği ve şirket hakkında bilgi toplamaya çalıştığı iddia edildi.