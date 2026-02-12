ABD'de Seçimlere Kimlik Zorunluluğu - Son Dakika
ABD'de Seçimlere Kimlik Zorunluluğu

12.02.2026 10:36
SAVE Act'la oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor; tasarı Senatoya gönderildi.

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak, seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinden geçerek Senatoya gönderildi.

NBC News'ün haberine göre, oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerinde daha katı düzenlemeler içeren "SAVE Act" tasarısı, Temsilciler Meclisinde oylandı.

Seçimlerde kimlik ibrazını zorunlu kılmayı öngören tasarı, 213 "hayır" oyuna karşı 218 "evet"le kabul edilerek Senatoya gönderildi.

Cumhuriyetçi partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının Senatoda kabul edilmesi için hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partililerin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yaptığı açıklamada kimlikle banka hesabı açmak, ilaç satın almak gibi işlemler gerçekleştirilirken oy vermenin bundan farklı olmadığını savundu.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de "Sözde 'Save Act' tasarısı, seçmen kimliği tespitiyle ilgili değil seçmenleri bastırmakla ilgili." yorumunu yaptı.

Demokratların tepki gösterdiği, Senatoda oylamaya sunulacak tasarıya 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının destek vermediği belirtiliyor.

Tasarıya göre oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu Demokratların tepkisini çekmişti.

Trump, 6 Şubat'ta "SAVE Act" yasa tasarısının Kongreden hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

