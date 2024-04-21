ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
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ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü

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ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir sokak partisinde kalabalığa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 200'ü aşkın kişinin katıldığı bir sokak partisinde gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Partinin izinsiz gerçekleştirildiğini belirten Memphis polisi, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin arandığını bildirdi.

21.04.2024 13:02
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- ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü

TENNESSEE - ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir sokak partisinde kalabalığa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

ABD'de bireysel silahlanma yüksek seviyelerde seyrederken, bugün yine bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 200'ü aşkın kişinin katıldığı bir sokak partisinde gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Partinin izinsiz gerçekleştirildiğini belirten Memphis polisi, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin arandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Saldırı, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

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