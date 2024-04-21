Güncel

İran\'ın intikam füzelerini Kürecik radarı mı durdurdu? Cumhurbaşkanlığı\'ndan açıklama var

Bu kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Seçim sonrası ilk iş bayrak kaldırmak olmuş

- ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü

TENNESSEE - ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir sokak partisinde kalabalığa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

ABD'de bireysel silahlanma yüksek seviyelerde seyrederken, bugün yine bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 200'ü aşkın kişinin katıldığı bir sokak partisinde gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Partinin izinsiz gerçekleştirildiğini belirten Memphis polisi, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin arandığını bildirdi.