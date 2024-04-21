- ABD'de sokak partisinde silahlı saldırı: 2 ölü
TENNESSEE - ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir sokak partisinde kalabalığa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
ABD'de bireysel silahlanma yüksek seviyelerde seyrederken, bugün yine bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 200'ü aşkın kişinin katıldığı bir sokak partisinde gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Partinin izinsiz gerçekleştirildiğini belirten Memphis polisi, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin arandığını bildirdi.
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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de inşa edilen ve 9 yıldır hizmete açılmayan Eti Şehir ve Göç Müzesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıraathanesi olduğunu belirterek, kamu kaynaklarının vakıflara peşkeş çekildiğini ve Eskişehirlilerin bu durumu hak etmediğini söyledi. Çakırözer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a müzenin TÜGVA'ya tahsisinin gerekçesini sordu.
Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Üniversite öğrencisi Meryem Nur Taşçıova'nın lise yıllarından bu yana bir hayali vardı: Çince öğrenmek. Türkiye'de son yıllarda Çince öğrenenlerin sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Çin'in ekonomik beklentileri ve modernleşme alanındaki başarıları, Çinceye olan ilginin nedenleri arasında yer alıyor. Türk-Çin Kültür Derneği, Çince dil kurslarına yönelik talepte kayda değer artışa tanık oldu.
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Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. Kastamonu Belediyespor, play-off sıralamasında ikinciliği garantilemek için bu maçı kazanmak istiyor.
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Üsküdar'da yoğun yağış sonrası bir sitenin duvarı çökerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Maraton İzmir, dünyadan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Kenyalı Vitalis Kibiwot ve Etiyopyalı Aamelmal Tagel birinci oldu.
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