ABD'de Tıbbi Yemek Uygulamasıyla Tasarruf Sağlanacak - Son Dakika
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ABD'de Tıbbi Yemek Uygulamasıyla Tasarruf Sağlanacak

ABD'de rahatsızlıkları veya bireysel nedenlere bağlı olarak beslenmelerine dikkat etmesi gereken kişilere yönelik geliştirilen tıbbi yemek uygulamasının önemli derecede tasarruf da sağlayacağı belirtildi. Amerikan Beslenme Derneğince yapılan yıllık toplantıda, araştırmacılar, geliştirdikleri tıbbi yemek uygulamasına ilişkin masrafları ve bu uygulamanın ABD'nin tüm eyaletlerinde tasarruf sağladığına yönelik sonuçları paylaştı. Şeker, kalp, kanser ve kronik böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklara sahip kişilerin, beslenmelerine uygun yiyecekleri hazırlanmakta zorluklar yaşadığına işaret edilen araştırmada, geliştirilen bu uygulamayla öğünlerin hastaların evine geleceği aktarıldı. Hastalık veya bireysel nedenlere bağlı olarak beslenmelerine dikkat eden kişilerin alışveriş ve yemek hazırlama noktasında hem maddi hem de zaman kaybı yaşadığına işaret edilen araştırmada, uygulama sayesinde kişilerin yemek hazırlama masrafları dahil diyetisyen harcamalarından da tasarruf sağlayacağı ifade edildi. Araştırmada beslenmesine dikkat eden yaklaşık 7 milyon ABD'linin yemek listelerinin ele alındığı bilgisi paylaşılırken, uygulamanın ABD genelinde ciddi tasarruf sağlayacağı yinelendi. Kişisel yemek listesi hazırlayan uygulamanın henüz pilot aşamada olduğuna işaret edilen araştırmada, bu tarz uygulamanın hastaların sağlık durumlarını da kontrol altında tutmakta faydalı olduğu vurgulandı.

02.07.2024 11:27
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ABD'de rahatsızlıkları veya bireysel nedenlere bağlı olarak beslenmelerine dikkat etmesi gereken kişilere yönelik geliştirilen tıbbi yemek uygulamasının önemli derecede tasarruf da sağlayacağı belirtildi.

Amerikan Beslenme Derneğince yapılan yıllık toplantıda, araştırmacılar, geliştirdikleri tıbbi yemek uygulamasına ilişkin masrafları ve bu uygulamanın ABD'nin tüm eyaletlerinde tasarruf sağladığına yönelik sonuçları paylaştı.

Şeker, kalp, kanser ve kronik böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklara sahip kişilerin, beslenmelerine uygun yiyecekleri hazırlanmakta zorluklar yaşadığına işaret edilen araştırmada, geliştirilen bu uygulamayla öğünlerin hastaların evine geleceği aktarıldı.

Hastalık veya bireysel nedenlere bağlı olarak beslenmelerine dikkat eden kişilerin alışveriş ve yemek hazırlama noktasında hem maddi hem de zaman kaybı yaşadığına işaret edilen araştırmada, uygulama sayesinde kişilerin yemek hazırlama masrafları dahil diyetisyen harcamalarından da tasarruf sağlayacağı ifade edildi.

Araştırmada beslenmesine dikkat eden yaklaşık 7 milyon ABD'linin yemek listelerinin ele alındığı bilgisi paylaşılırken, uygulamanın ABD genelinde ciddi tasarruf sağlayacağı yinelendi.

Kişisel yemek listesi hazırlayan uygulamanın henüz pilot aşamada olduğuna işaret edilen araştırmada, bu tarz uygulamanın hastaların sağlık durumlarını da kontrol altında tutmakta faydalı olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Alışveriş, Böbrek, Pilot, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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