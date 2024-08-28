ABD'de Trump Hakkında Yeni İddianame Hazırlandı

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ABD'de eski başkan Donald Trump hakkında, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla revize edilmiş yeni bir federal iddianame hazırlandı.

ABD basınındaki haberlere göre, başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ülkede, Trump aleyhindeki davalarla ilgili hukuki süreçler ve tartışmalar devam ediyor.

Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından hazırlanan gözden geçirilmiş yeni iddianamede, Trump'a karşı daha önce yöneltilen dört suçlama da yer aldı. Ancak Yüksek Mahkemenin "devlet başkanının resmi eylemi" olarak kabul edebileceği kısımlar çıkartılarak iddianame nispeten daraltıldı.

Öte yandan yeni iddianamede Trump'ın görevdeki bir başkan değil, siyasi bir aday olarak eylemlerine odaklanıldı.

Bu adım, Yüksek Mahkemenin geçen ay Trump'ın resmi eylemleri için bir dereceye kadar yargılanmama hakkına sahip olduğuna ancak aday olarak attığı adımlar için dokunulmazlık hakkına sahip olmadığına hükmetmesinin ardından geldi.

Özel Yetkili Savcı Smith, Trump'ı 2020 başkanlık seçimlerine cezai müdahalede bulunmaktan yargılarken eski Başkan'ın hukuk ekibi başkanlık dokunulmazlığı iddiasıyla seçimlere müdahale davasını düşürmeye çalışıyordu.

1 Temmuz'da ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.