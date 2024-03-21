ABD'de Trump'ın suçlandığı davada yargıcın kararı temyize açık - Son Dakika
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ABD'de Trump'ın suçlandığı davada yargıcın kararı temyize açık

ABD'nin Georgia eyaletinde, eski Başkan Donald Trump'ın suçlandığı '2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi' davasının yargıcı, bu soruşturmayı yürüten Başsavcı Fani Willis'in açığa çıkan 'romantik ilişkisi'nden sonra görevine devam edebileceği yönünde verdiği kararın temyize açık olduğunu belirtti.

21.03.2024 00:03  Güncelleme: 00:05
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NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, eski Başkan Donald Trump'ın suçlandığı "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasının yargıcı, bu soruşturmayı yürüten Başsavcı Fani Willis'in açığa çıkan "romantik ilişkisi"nden sonra görevine devam edebileceği yönünde verdiği kararın temyize açık olduğunu belirtti.

Fulton County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Scott McAfeee, geçen hafta Willis hakkında verdiği kararın temyize gidebileceğini kaydetti.

Yargıç McAfee, Trump'ın, Willis'in "romantik ilişkisi" nedeniyle soruşturmadan diskalifiye edilmesi talebine karşı geçen hafta verdiği "soruşturmada kalabilir" kararını gözden geçirerek, "Dava açısından o kadar önemli ki derhal inceleme yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Böylece, Willis'in davada kalıp kalamayacağına ilişkin nihai karar, Georgia Temyiz Mahkemesine bırakılmış oldu.

Bu hamle, Trump hakkında Georgia'da devam eden "seçimlere müdahale" soruşturmasını duraklatmıyor, sadece Trump'ın, Willis'in soruşturmadan diskalifiye edilmesi yönündeki çabasına ilişkin itirazların duruşmadan önce sonuçlanmasına imkan tanımış oluyor.

Başsavcı ile Savcı arasındaki ilişki

Georgia'daki "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasında Trump ve birlikte yargılandığı Michael Roman, Başsavcı Willis'in ekipbaşı olarak işe aldığı Nathan Wade ile "romantik ilişkisini" mahkemeye taşıyarak davadan "diskalifiye" edilmesini ve kendilerine açılan davanın da düşürülmesini talep etmişti.

Roman, Willis'in, Wade ile "gizli ilişkinin kamuoyunu dolandırmaya yönelik bir eylem" olduğunu savunmuş, Wade'e yapılan ödemelerden Willis'in de "kişisel olarak faydalandığını" öne sürmüştü.

Yargıç McAfee, bu konuda 15 Mart'ta verdiği kararda, Willis'in görevine devam edebileceğine ancak Wade'in davadan ayrılması gerektiğine hükmetmişti. Wade, daha sonra istifa ederek davadan çekilmişti.

Trump'a açılan Georgia'daki dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos 2023'te kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Kaynak: AA

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