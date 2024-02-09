ABD'de TÜFE Aralık Ayında Düştü - Son Dakika
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ABD'de TÜFE Aralık Ayında Düştü

ABD\'de TÜFE Aralık Ayında Düştü

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artış yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye düştü. ABD Çalışma Bakanlığı, enflasyonun mevsimsel olarak ayarlanmasına ilişkin yıllık güncellemesini yayımladı. Aralık 2023 için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 0,2'ye revize edildi. Analistler, bu revizyonun ABD Merkez Bankası için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

09.02.2024 19:13
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NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artış, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, enflasyonun mevsimsel olarak ayarlanmasına ilişkin yıllık güncellemesini yayımladı.

Buna göre, ülkede Aralık 2023 için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan tüketici enflasyonu, yüzde 0,2'ye revize edildi. Geçen yıl kasım ayına dair tüketici enflasyonu verisi ise yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarıldı.

Ekim ayı TÜFE verisindeki artış yüzde 0,1'e yükseltilirken, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE'de ise kasım ve aralık aylarında revizyona gidilmedi.

Analistler, aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için fiyat baskılarının sürdürülebilir şekilde azaldığına dair daha fazla kanıt arayan ABD Merkez Bankası (Fed) için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Ülkede ocak ayına dair TÜFE verileri gelecek hafta salı günü, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de çarşamba günü açıklanacak.

ABD'de her yıl mevsimsel ayarlama faktörleri, takvim yılındaki fiyat hareketlerini yansıtacak şekilde yeniden hesaplanıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen yıllık hesaplama, son 5 yılın mevsim etkilerinden arındırılmış endekslerinde revizyona neden olabiliyor.

Kaynak: AA

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