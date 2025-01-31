ABD'de Uçak ve Helikopter Çarpıştı

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NEW ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazayı aktif olarak incelediklerini açıkladı.

NTSB üyeleri, kaza nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan NTSB Başkanı Jennifer Homendy, bu kazanın aydınlatılması için ilgili alanlardan timler oluşturulduğunu belirterek, "Amerikan halkına, bu soruşturmada hiçbir detayın incelenmeden bırakılmayacağını temin etmek için buradayız. Tüm bu trajediyi, gerçeklere odaklanarak kapsamlı bir şekilde araştıracağız." dedi.

Homendy, NTSB'den 50 kişinin incelemelerini sürdürdüğünü aktararak, soruşturmanın sonuçlanmasının zaman alacağını ifade etti ve "Şu an elimizde birçok bilgi mevcut ancak bunları doğrulamak için zamana ihtiyaç var." diye konuştu.

Havada çarpıştıktan sonra Potomac Nehri'ne düşen yolcu uçağı ve askeri helikoptere ait uçuş kayıt cihazlarının hala çıkarılamadığını belirten Homendy, "Bu sudaki kazalar için anormal bir durum değil. Onların suyun altında olduğunu biliyoruz. Daha önce uçuş veri kaydedicilerini suyun altından birçok kez kurtardık." ifadelerini kullandı.

Benzer kazalardaki inceleme süreçlerine dikkati çeken Homendy, standart olarak insan, makine ve çevre faktörlerine baktıklarını kaydetti.

NTSB'nin kıdemli üyesi Todd Inman da ABD'de bir havacılık kazasında böyle büyük bir can kaybının çok nadir görüldüğüne işaret ederek, muhtemel sebebiyle birlikte kazayı analiz eden ilk ön raporun 30 gün içinde hazırlanarak açıklanacağını belirtti.

Inman, kaza için, "Misyonumuz sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu anlamak ve bunun tekrar olmasını önlemek için değişiklikler önermektir." diye konuştu.

Kazadaki kurbanların ailelerinin bir kısmının hala yolda olduğunu belirten Inman, aileler ulaştıktan sonra kendilerine detaylı bilgi verileceğini ancak kazanın muhtemel nedeni veya kazaya neyin sebep olmuş olabileceği konusunda spekülasyon yapmayacaklarını söyledi.

Inman, bir gazetecinin kazayla ilgili herhangi bir atış veya dışarıdan müdahale olup olmadığı sorusuna, bu konuda hiçbir belirti olmadığını söyledi ve "Çok hızlı, ani bir çarpışmaydı." şeklinde cevap verdi.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, dün akşam havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.

Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.