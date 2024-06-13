ABD'de V-22 Osprey Uçakları 2025'e Kadar Havalanmayacak - Son Dakika
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ABD'de V-22 Osprey Uçakları 2025'e Kadar Havalanmayacak

ABD Donanması Hava Sistemleri Komutanlığı yetkilisi Carl Chebi, V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçaklarının güvenlik ve performans değerlendirmelerinin tamamlanmadığını ve en az 2025'e kadar havalanmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Chebi, uçakların güvenlik değerlendirmesinin en az 6 ila 9 ay süreceğini belirtirken, V-22 Osprey'lerin kullanıma girdiği 2007'den bu yana meydana gelen kazalarda 64 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini ve 93 çalışanın yaralandığını aktardı. Ayrıca, Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi, V-22 Osprey programının yeterli denetime tabi tutulup tutulmadığını incelemekte ve bazı veri ve belgelerin kendilerine ulaşmadığını belirtmektedir.

13.06.2024 13:19
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ABD'de V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçaklarının güvenlik ve performans değerlendirmeleri tamamlanmadığı için en az 2025'e kadar havalanmalarına izin verilmeyecek.

ABD Donanması Hava Sistemleri Komutanlığı yetkilisi Carl Chebi, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne ifade verdi.

Yakın zamanda yaşanan kazalar dikkate alındığında V-22 Osprey uçaklarının güvenlik ve performans değerlendirmesinin yapılmasının en az 6 ila 9 ay süreceğini kaydeden Chebi, bu sürede uçakların havalanmayacağını belirtti.

Chebi, V-22 Osprey'lerin kullanıma girdiği 2007'den itibaren meydana gelen kazalarda 64 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini, 93 çalışanın yaralandığını aktardı.

Ordunun, Haziran 2022'de 5 ABD denizcisinin ölümüyle sonuçlanan kazanın başlıca etkenlerinden biri olarak tespit edilen aksam arızasını gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Chebi, V-22 Osprey uçaklarının güvenlik değerlendirmesinin en azından yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Öte yandan, Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi, V-22 Osprey programının yeterli denetime tabi tutulup tutulmadığını incelerken komite üyeleri, araştırmalarıyla alakalı bazı veri ve belgelerin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Japonya'da Kasım 2023'te 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra V-22 Osprey'lerin yerde tutulmasına karar verilmişti. V-22 Osprey'lerin bazı kısıtlamalarla martta yeniden havalanmalarına izin verilmişti.

Kaynak: AA

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