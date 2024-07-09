ABD'de yapılan gırtlak nakli sonucunda kanser hastası konuşma yetisini geri kazandı

Güncel

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kanser hastası, yapılan gırtlak nakli sonucunda konuşma yetisini geri kazandı.

Arizona'daki Mayo Clinic Hastanesi'nde yapılan gırtlak nakli sonrası konuşma yetisini geri kazanan Marty Kedian, ABD'de bu işlemin yapıldığı üçüncü kişi oldu.

Kedian, yaptığı açıklamada, konuşabilmenin önemine işaret ederek, operasyon sonrası yaklaşık bir saat konuşabildiğini ifade etti.

Öte yandan 9 kişiye daha aynı operasyonun yapılması planlanıyor.

Çalışmayı yürüten Mayo Clinic Baş ve Boyun Cerrahisi Başkanı David Lott, sesini kaybeden hastaların dış dünya ile iletişimlerinin azaldığını ve içlerine kapandıklarını belirterek, konuşma yetisine sahip olmanın önemine dikkati çekti.

Lott, 10 yıl önce gırtlak kıkırdağı kanseri teşhisi konulan Kedian'ın, hastalığının yavaş ilerlemesi nedeniyle çalışma açısından uygun bir aday olduğunu belirtti.

Çalışmanın ilk bulguları ve bu operasyonun sonuçları "Mayo Clinic Proceedings" dergisinde yayımlandı.