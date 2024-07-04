ABD Demokrat Parti Valileri Biden'ın Arkasında Durdu - Son Dakika
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ABD Demokrat Parti Valileri Biden'ın Arkasında Durdu

ABD'de Demokrat Parti valileri, artan eleştirilere rağmen ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık için uygun olduğunu belirterek, Biden'ın arkasında durdu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti'nin valileriyle bir araya gelerek ülkeyi yönetme konusundaki yeterliliğine ilişkin korkuları gidermeye çalıştı. Valiler, Biden'ın başkanlık koltuğu için uygun olduğunu ifade ederken, bazı Demokrat Parti üyeleri Biden'ın yarıştan çekilmesi çağrısında bulundu ve Harris'in alternatif olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti.

04.07.2024 13:07
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ABD'de Demokrat Parti valileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık için uygun olduğunu belirterek, artan eleştirilerin ortasında Biden'ın arkasında durdu.

ABD basınındaki haberlere göre, "ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen" Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti'nin valileriyle Washington'da bir araya geldi.

Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul ve Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Biden ile görüşmenin ardından basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.

Walz, yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık koltuğu için uygun olduğunu ifade ederek, "Hiçbirimiz 27 Haziran gecesinin kötü bir performans olduğunu inkar etmiyoruz." dedi.

Moore ise görüşmeyi, dürüst ve samimi bulduklarını aktararak, valiler olarak Biden ile endişelerini paylaştıklarını söyledi.

Halktan aldıkları tepkileri Biden'a ilettiklerini dile getiren Moore, "Başkan, bizim adayımız. Başkan, bizim parti liderimiz. Biden kazanmak için bu yarışta olduğu konusunda çok açıktı." diye konuştu.

Hochul ise tüm Demokrat Parti valilerinin Biden'a destek sözü verdiğini çünkü risklerin yüksek olduğunu kaydetti.

Biden'a parti içi güveni yeniden inşa etmesi tavsiyesi

Biden ile görüşen Demokrat Senatör Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın seçimlerin aciliyetini, zorluğunu ve önemini anladığını belirtti.

Coons, Biden'a parti içindeki güveni endişeler daha da büyümeden yeniden inşa etmesini tavsiye ettiğini kaydetti.

Biden karşıtı sesler

Demokrat Parti valileri, Biden'a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor.

Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden'ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.

Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu.

Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu.

Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu.

Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

Biden'ın yarıştan çekilmesi halinde Kamala Harris'in ismi öne çıkıyor

Biden'ın demokratik müttefikleri, Trump ile tartışma yapıldığından bu yana sessiz olsa da kendisine karşı özel olarak artan bir "hayal kırıklığı" var.

İsminin açıklanmasını istemeyen Demokrat Parti'den üst düzey bir isim, Biden'ın Demokrat Kongre üyelerinin görüşme taleplerine yanıt vermemesinin tartışmadaki performansından daha kötü bir durum olduğunu söyledi.

Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ifade etse de kendisinin adaylıktan vazgeçmesi halinde yerine kimin geçeceğine ilişkin konuşmalar arttı. 2 Demokrat Kongre Üyesi, Biden'a açık olarak başkanlık yarışından çekilmesi çağrısı yaptı. Ancak Demokrat Partiden farklı kongre üyeleri, özel olarak Harris'i Biden'ın alternatifi olarak tavsiye ediyor.

Washington Post'taki habere göre, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Demokrat Kongre üyelerine Harris'in en iyi seçenek olduğuna yönelik bir sinyal verdi.

Öte yandan Harris'in aday olması halinde partiyi diğerlerinden daha hızlı şekilde bir araya getireceği, dağınık ve bölücü bir Kongre kavgasından kaçınacağı tahmin ediliyor.

Seçmenlerin, göçmenler, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Harris'e güveninin zayıf olduğuna yönelik anketler de var.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Illinois Valisi J. B. Pritzker ve Kentucky Valisi Andy Beshear'ın isimleri de Biden'a alternatif olarak konuşulan isimler arasında yer alıyor. Fakat yapılan anketlerde, bu isimlerin Biden ve Harris'ten daha kötü performans sergilediği görüldü.

ABD Başkanı Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Demokrat Parti Valileri Biden'ın Arkasında Durdu - Son Dakika

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