ABD'den Belçika'ya Yahudi Sünneti Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Belçika'ya Yahudi Sünneti Çağrısı

17.02.2026 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi White, Belçika'daki mohel soruşturmasını antisemitik buldu ve sonlandırılmasını istedi.

Belçika'da 3 Yahudi sünnetçiye (mohel) yönelik soruşturmanın sonlandırılmasını talep etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, talebini yineleyerek Belçika'nın sünnet prosedürü konusunda "ikircikli davranmaması" gerektiğini savundu.

White, Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot'un konu hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından açıklama yaptı.

White, hükümetten birinin adli bir davaya müdahale etmesi gerektiğini önermediklerini belirterek, soruşturmanın sonlandırılması talebini yineledi.

Yürütülen soruşturmanın Yahudi karşıtı olduğu iddiasını yineleyen White, "Belçika'da düzenli olarak binlerce güvenli ve nitelikli mohel prosedürü uygulanmaktadır. Öyleyse, neden bu sefer, neden bu 3 mohel, neden Belçika'daki güzel Yahudi ailelerin büyük diasporasının bulunduğu Anvers'te ve neden şimdi bu dava? Bu soru akıllara geliyor." ifadelerini kullandı.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'yi "kaba ve oldukça ukala biri" şeklinde niteleyerek, şu görüşünü paylaştı:

"Bana, (Vandenbroucke'in) büyük Başkanımı (ABD Başkanı Donald Trump) sevmediğini söylediler. Bununla birlikte, ABD ve Almanya gibi medeni ülkelerde olduğu gibi, akreditasyon sürecinde basit bir değişiklik yapması için onu ikna etmeye çalıştım. Belçika kesinlikle medeni bir ülkedir. Bu iki şey sağlanacaktır. Birincisi, Yahudi ailelerin bu dini prosedürü uygulamasına izin verilecektir. İkincisi, artık bir 'ihlal' olmayacağı için davanın derhal düşürülmesi sağlanacaktır."

Vandenbroucke'nin kendisine davanın sonuçlanmasını beklemek istediğini ilettiğini aktaran White, bunun da Yahudi karşıtı bir karar olduğunu savundu.

White, Yahudi sünnet prosedürünün kabul edilmesi için çağrıda bulunmanın kendi görevi olduğunu ve Belçika'daki "düzinelerce büyükelçinin" kendisinden bu konuda yardım istediğini dile getirdi.

Prevot'la birbirlerine karşılıklı saygı duyduklarını ve ABD-Belçika ilişkilerini geliştirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten White, Belçika'nın sünnet prosedürü konusunda "ikircikli davranmaması" gerektiğini savundu.

White, Prevot'u soruşturma altındaki Yahudi sünnetçilerle görüşmek için Anvers'e davet etti.

Ayrıca White, X üzerinden yaptığı bir diğer açıklamada, ABD'nin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Haham Yehuda Kaploun'a hitaben "Belçika'yı ziyaret etme zamanınız gelmiş olabilir." ifadesini kullandı.

Olay

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, White'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

Prevot, White'ın Vandenbroucke'ye "kaba" demesine de tepki göstererek "Belçikalı bir bakana yönelik kişisel saldırılar ve yargı meselelerine müdahale, temel diplomatik normları ihlal etmektedir." görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Belçika'ya Yahudi Sünneti Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli
Piyasalar tepetaklak İşte yeni haftada dolar ve altının durumu Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 01:08:20. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'den Belçika'ya Yahudi Sünneti Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.