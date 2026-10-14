ABD'den Jamaika'ya ulaşan 7'si kadın 22 düzensiz göçmen polis eşliğinde götürüldü - Son Dakika
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ABD'den Jamaika'ya ulaşan 7'si kadın 22 düzensiz göçmen polis eşliğinde götürüldü

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ABD'nin üçüncü ülkelere gönderme uygulaması kapsamında sınır dışı edilen 7'si kadın 22 düzensiz göçmen dün Kingston'a ulaştı. Göçmenler polis eşliğinde otobüslerle açıklanmayan bir yere götürülürken, Jamaika programın hükümetçe finanse edilmeyeceğini açıkladı.

ABD'de düzensiz göçmenleri "üçüncü ülkelere gönderme" uygulaması ???????kapsamında sınır dışı edilen 22 düzensiz göçmen, Jamaika'nın başkenti Kingston'a ulaştı.

Dün Kingston'daki Norman Manley Uluslararası Havalimanı'na inen 7'si kadın 22 göçmen, işlemleri kısa sürede tamamlanarak polis eşliğinde otobüslerle açıklanmayan bir yere götürüldü.

Jamaikalı yetkililer, uygulamanın "güvenli, düzenli ve yasal" şekilde icra edilmesi için gerekli prosedürleri izlediklerini belirtti.

Yolcu listeleri ve varış saati gizli tutulurken, yerel kaynaklar ilk grubun büyük oranda Güney Amerika vatandaşlarından oluştuğunu kaydediyor.

Jamaika Ulusal Güvenlik ve Barış Bakanlığı ile Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, "üçüncü ülkelere gönderme" uygulaması Jamaika hükümeti tarafından finanse edilmeyeceği ve sabıka kaydı bulunan hiçbir üçüncü ülke vatandaşının Jamaika üzerinden geçmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamalarda, şeffaflık ve uluslararası standartlara bağlı oldukları vurgulandı.

ABD ve Jamaika, haziranda üçüncü ülke vatandaşı olan düzensiz göçmenlerin Kingston'a, ardından kendi ülkelerine veya başka varış noktalarına gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Jamaika hükümeti de "üçüncü ülkelere gönderme" programında iki haftada en fazla 25 kişinin kabul edileceğini doğrulamıştı.

Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında, daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve insan hakları sicili zayıf ülkelerin tercih edildiğini belirterek, programı eleştiriyor.

Kaynak: AA
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