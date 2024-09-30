ABD'den Tayvan'a Rekor Askeri Yardım - Son Dakika
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ABD'den Tayvan'a Rekor Askeri Yardım

ABD, Tayvan'a 567 milyon dolar askeri yardım yapacağını açıkladı. Bu en büyük yardım paketi oldu.

30.09.2024 12:17
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ABD yönetimi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a 567 milyon dolar askeri yardım yapacağını bildirdi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca, Başkanlık Çekim Yetkisi (PDA) çerçevesinde Tayvan'a savunma ürünleri ve hizmetleri, askeri öğrenim, askeri eğitim ve yardım sağlamak üzere ilgili miktarın çekilmesi için Dışişleri Bakanlığını yetkilendirdiği belirtildi.

Bu, ABD'nin bugüne dek Tayvan'a tek seferde en büyük askeri yardımı oldu. Washington, daha önce Temmuz 2023'te PDA çerçevesinde Tayvan'a 345 milyon değerinde savunma ürünü ve hizmetini içeren askeri yardım sağlanacağını duyurmuştu.

PDA çerçevesinde ABD'nin kriz dönemlerinde kendi envanterinden askeri donanım ve silahları müttefik ülkelere tedarik edebiliyor.

Beyaz Sarayın açıklamasında yardımın neyi kapsadığına ilişkin bilgi verilmezken ABD'de yayın yapan Defense News'ün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yardım paketinin, eğitim, stok, zırh delici silahlar, hava savunma ve çoklu alan takibi ürünlerinin yanı sıra Ada'nın Çin'e karşı asimetrik harp kapasitesi için kritik olan insansız hava araçlarını içereceği iddia edilmişti.

ABD yönetiminin Tayvan'a üçüncü yardım paketinin detayları üzerinde çalıştığı, Biden'ın görev süresi dolmadan tamamlanacağı belirtiliyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Tayvan'a Rekor Askeri Yardım - Son Dakika

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