ABD Deniz Piyadeleri Orta Doğu'ya Sevkediliyor
ABD Deniz Piyadeleri Orta Doğu'ya Sevkediliyor

24.03.2026 16:10
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini iddia etti.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart Cuma günü Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.

Ayrıca 27 Mart'ın, ABD Başkanı Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için belirlediği son tarih olması dikkati çekiyor.

Kaynaklar, Japonya merkezli USS Tripoli ve ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans ve 31. Deniz Piyade Biriminden yaklaşık 2 bin 200 deniz piyadesinin, 27 Mart'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasına intikal edeceğini belirtti.

Öte yandan, USS Boxer bünyesinde görev yapan 11. Deniz Piyade Sefer Biriminin de birkaç hafta içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıkması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Kaynak: AA

