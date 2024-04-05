ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in yardım kolaylığı kararını memnuniyetle karşıladı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Aşdod Limanı, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gelecek yardımlara kolaylık sağlama kararından memnuniyet duyduğunu ancak yardımların güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanıp sağlanamayacağı açısından gelecek günlerin test niteliğinde olacağını söyledi.

Blinken, Belçika'nın Leuven kentinde yapılan AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Erez Sınır Kapısı'nı insani yardım girişleri için açma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Blinken, "Bunlar olumlu gelişmeler ama asıl test, sonuçlardır. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda görmeyi beklediğimiz şey bu." dedi.

Blinken, "Yardım, Gazze'nin her yerinde ihtiyaç sahibi insanlara etkili bir şekilde ulaşıyor mu? Geçişlerdeki darboğazlar ve diğer gecikmeler çözülüyor mu? İnsani yardım çalışanlarının bunu emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlayacak çok daha iyi bir çatışma çözme ve koordinasyon sistemimiz var mı? Bunların hepsi kritiktir ve bunların da gerçekten sonuçlarla ölçülmesi gerekir." diye konuştu.

Gazze'de potansiyel açlığın ortaya çıktığına dair göstergelerden endişe duyduğunu söyleyen Blinken, içeri giren tır sayısının artırılması için neler yapıldığını yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Blinken, "Yani, aslında bunun kanıtı sonuçlardadır ve bunları önümüzdeki günlerde, haftalarda göreceğiz." dedi.

WCK personelinin öldürülmesi soruşturulmalı

Aralarında 3 İngiliz'in de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldüğüne değinen Blinken, "Bağımsız, kapsamlı ve kamuoyuna duyurulan bir soruşturma görmemiz de kritik önem taşıyor. Bir kamu muhasebesi görmek istiyoruz ve onun ardından hesap verebilirliği görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivillerin korunması öncelik haline getirilmeli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, şunları kaydetti:

"Askeri operasyonlar sırasında öldürülen korkunç sayıda çocuk, kadın, erkek. Arkalarında, altlarında tünellerde, camilerde, okullarda, apartmanlarda saklanan sivil nüfusla iç içe olan bir düşmanla başa çıkmanın benzersiz zorluğundan başından beri bahsettik. Ancak İsrail'in sivillerin korunmasını öncelik haline getirmeyi en üst düzeye çıkarma yükümlülüğü ve sorumluluğu var. Bu da kritik bir sınav. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda görmeyi beklediğimiz şey, bunun önceliklendirilmesi, insani yardımın artırılması, sürdürülmesi, ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması, bunu sağlayanların emniyette olduğundan emin olunması ve sivilleri korumak için her türlü çabanın en üst düzeye çıkarılmasıdır. Bu kadar çok insanın ilerleyen süreçte çapraz ateşte öldürülmesine, yaralanmasına izin veremeyiz."

İsrail, insani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceğini, Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağını duyurmuştu.