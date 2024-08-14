ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına karşı çıktı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına karşı çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli bakanlar ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına karşı çıktıklarını bildirdi. Blinken, bu eylemin diplomatik çabalara zarar vereceğini belirtti.

14.08.2024 10:17
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin, bazı İsrailli bakanlar ve fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine karşı çıktığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrailli iki bakan ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını değerlendirdi.

ABD'nin, Kudüs'ün tarihi statüsünü hiçe sayan bu eyleme şiddetle karşı çıktığını belirten Bakan Blinken, bu kışkırtıcı eylemin, tüm dikkatlerin ateşkes anlaşmasına varılması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrar için gerekli koşulların yaratılması için sürdürülen diplomatik çabalara odaklandığı bir anda, gerilimi daha da tırmandıracağını kaydetti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve İsrail Meclis üyelerinden bazı isimler, dün fanatik Yahudilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, baskın sırasında Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına karşı çıktı - Son Dakika

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