ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'taki saldırıları askeri anlamda kapsamlı değil - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'taki saldırıları askeri anlamda kapsamlı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, Refah'taki saldırılarının 'askeri anlamda kapsamlı' olmadığını belirtti. Miller, İsrail'in Refah'ta sürdürdüğü saldırıları yakından takip ettiklerini ve sınırlı saldırı olarak nitelendirdiklerini söyledi. Bir milyondan fazla insanın Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını belirten Miller, yardım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

14.06.2024 11:05
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, Refah'taki saldırılarının "askeri anlamda kapsamlı" olmadığını belirtti.

Miller, Washington'da düzenlediği basın brifinginde İsrail'in Refah'ta sürdürdüğü saldırıları "son derece yakından" takip ettiklerini dile getirerek, "Onların (İsrail'in), Gazze ve Han Yunus'taki gibi askeri anlamda kapsamlı bir saldırı başlattığını görmedik. Mevcut saldırılar, sivil halk üzerinde dramatik sonuçları olan ancak 'sınırlı saldırı' şeklinde nitelenebilecek bir durum." dedi.

Bir milyondan fazla insanın Refah'ı terk etmek zorunda kaldığını belirten Miller, bu insanlara yardım ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Miller, "Saldırıların kendisine baktığımızda yine de daha önce gördüklerimizden ve uyardıklarımızdan biraz daha farklı görünüyor." diye konuştu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'taki saldırıları askeri anlamda kapsamlı değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'taki saldırıları askeri anlamda kapsamlı değil - Son Dakika
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