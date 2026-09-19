ABD, Etiyopya'ya yönelik yaptırımları sonlandırdı; bloke edilenler listeden çıkarıldı

ABD Hazine Bakanlığı, Etiyopya'daki insan hakları krizi nedeniyle bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırımların sona erdiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC), Etiyopya'daki insan hakları krizi nedeniyle 17 Eylül 2021'de uygulamaya başlanan yaptırımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, bu kapsamda belirli kişilere ve kuruluşlara uygulanan yaptırımlara son verildi.

Yaptırım kapsamında mal varlıkları bloke edilen kişiler ve kuruluşlar yaptırım listesinden çıkarıldı.

Öte yandan, Rus petrol şirketi Lukoil'in, Rusya dışındaki uluslararası faaliyetlerini yöneten Lukoil International GmbH'nin satışına ilişkin belirli faaliyetlere izin verildi.