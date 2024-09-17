ABD, Eygi'nin Cenazesine Katılmadı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesine Washington yönetiminden katılım olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Miller, Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail'in öldürdüğü Eygi hakkındaki soruları cevapladı.

AA muhabirinin, Eygi'nin Türkiye'deki cenaze törenine herhangi bir ABD'li yetkilinin katılıp katılmadığıyla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçınan Miller, bu konudaki üzüntülerini paylaşmakla yetindi.

Miller, "Öncelikle, ailesinin şu anda yaşadığı acıyı ve bu koşullarda sevilen birini kaybetmenin ne kadar korkunç olduğunu anlayamadığımı söyleyeceğim." diye konuştu.

"Geçen hafta veya daha uzun bir süre içinde ailesiyle birkaç kez iletişim halindeydik." diyen ABD'li yetkili, Eygi'nin ailesiyle iletişimlerini "özel tutmanın uygun olduğu" yönündeki düşüncesini paylaştı.

Sözcü Miller, "Yüreklerimiz gerçekten onlarla. Bu durumda mahremiyetlerine saygılı olmak istiyorum." diye ekledi.

New York Times, 14 Eylül'deki haberinde, "Eygi'nin Aydın'daki cenaze törenine hiçbir Amerikalı yetkilinin katılmadığı" bilgisine yer vermişti.

İsrail'e angajman kurallarını değiştirmesi gerektiği çağrısını yineledi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, basın toplantısında Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili çok fazla soru gelmesi üzerine, İsrail'e, "angajman kurallarını değiştirmesi gerektiği" yönündeki çağrılarını yineledi.

Görgü tanığı ifadelerine ilişkin bir soruya karşılık Miller, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail soruşturmasının ilk bulgularının, İsrail güvenlik güçlerini "aklamadığını" savundu.

İlk bulgulara göre, Eygi'nin "asla olmaması gereken bir şekilde öldürüldüğünü" belirten Miller, ABD'nin İsrail soruşturmasının sonuçlarını bekleyeceğinin ve soruşturmanın sonuçlarından memnun kalmazsa ek önlemler almaya çalışacağının sinyalini verdi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.