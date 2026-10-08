ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı 4 astronot, 8 ay sonra SpaceX kapsülüyle Dünya'ya döndü

NEW Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli 4 astronot, 8 ayın ardından SpaceX kapsülüyle Dünya'ya döndü.

ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı 4 astronot, yörüngedeki ISS laboratuvarından ayrılarak, SpaceX kapsülüyle Pasifik Okyanusu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Pasifik Okyanusu'nun Los Angeles açıklarında Dünya'ya dönüş yolculuğunu tamamlayan astronotlar arasında ABD'den Jessica Meir ve Jack Hathaway, Fransa'dan Sophie Adenot ile Rusya'dan Andrey Fedyaev yer aldı.

Astronotlar, 8 ay önce rahatsızlanan bir meslektaşları (NASA astronotu Mike Fincke) ile ekibinin yerini almak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilirken, bu yolculuk NASA'nın insanlı uzay uçuşlarının 65 yıllık tarihindeki ilk tıbbi tahliye operasyonu oldu.

Uzay İstasyonu'nda ABD, Rusya ve Kanada'yı temsil eden 7 astronot görev yapmaya devam ediyor. NASA'nın verilerine göre, 2000 yılında kapılarını açtığından beri bu üs 26 ülkeden 298 ziyaretçiyi ağırladı.