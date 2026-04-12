ABD Füzeleri İran'da Sivil Katliamda Kullanıldı - Son Dakika
ABD Füzeleri İran'da Sivil Katliamda Kullanıldı

12.04.2026 21:00
NYT, İran'da 21 sivilin öldüğü saldırılarda ABD füzelerinin kullanıldığını belgeledi.

ABD medyası, İran'ın Lamerd kentindeki okul ve spor salonunu hedef alan ve 21 sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda ABD füzelerinin kullanıldığına ilişkin görsel kanıtlar ortaya koydu.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 28 Şubat günü İran'da 21 sivilin öldüğü füze saldırılarına ilişkin yeni görsel delilleri kapsayan haber yayımladı.

Haberde, İran'ın Lamerd kentindeki okul, spor salonu ve çevresindeki iki yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda kullanılan füzelerin ABD füzeleri olduğuna ilişkin görsel deliller paylaşıldı.

NYT görsel editörleri ile mühimmat uzmanları tarafından yapılan analizde, söz konusu saldırıların ABD ordusuna ait Hassas Vuruş Füzeleri (PrSM) ile düzenlendiği teyit edildiği belirtildi.

Haberde, Pentagon'un reddettiği saldırılarda kullanılan silahların uzunluğuna bakarak "İran'ın seyir füzelerinin kullanılmış olabileceği" yönündeki iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.

En küçük kurban 2 yaşında

NYT, kurbanların, en küçüğü 2 yaşında en az beşinin çocuk olduğunu bağımsız kaynaklardan doğrulattığını yazdı.

Haberde, 28 Şubat'ta bir Tomahawk füzesiyle Minab'daki okula düzenlenen ve 175 kişinin ölümüne neden olan ABD saldırısının ardından aynı gün ikinci saldırıda Amerikan ordusunun, sivillerin ölümüne yol açtığı belirtildi.

NYT, saldırıya ilişkin incelediği videolardaki füzenin, İran'a ait Huveyze seyir füzesine değil, her açıdan ABD yapımı PrSM'ye çok daha yakın olduğunu aktardı.

Aynı şekilde, söz konusu saldırıda birbirine yakın 3 yerin vurulduğu ve bu durumun "havada patlama" özelliği olan PrSM füzelerinin yapısına uygun olduğu ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu videoda görülen füzenin geliş açısının, füzenin Lamerd'e kuzeybatıdan indiğini gösterdiği ve bu yönde de Kuveyt'teki ABD üs bölgesinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, 28 Şubat'ta Lamerd'de vurulan spor salonu, okul ve yerleşim alanlarının yaklaşık 300 metre yakınında İslam Devrim Muhafızlarına ait bir üssün bulunduğu ancak bu üssün saldırıda vurulup vurulmadığının henüz belli olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

