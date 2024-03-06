ABD, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için deniz koridoru açmayı planlıyor

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ABD, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması amacıyla deniz koridoru açmak için çalıştıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz dahil başka yolları da araştırdıklarını ifade ederek "Yardımı deniz yoluyla taşımak için hem askeri hem de ticari seçenekleri inceliyoruz." dedi.

Kıbrıs'ın da potansiyel olarak deniz koridorunun parçası olarak kullanılabileceğini kaydeden Kirby, ancak gönderilen yardımların karaya çıkarılması ve tırlarla taşınması gerektiğinden bunları ulaştırmanın en iyi yolunun kara olduğunu vurguladı.

"Gazze'ye asker gönderme planımız yok"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder da basın mensuplarına, deniz yoluyla Gazze'ye yardım gönderilme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.

Ryder, ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler dahil bazı seçenekleri gözden geçirdiğini söyledi.

Sözcü Ryder ayrıca insani yardım misyonlarını desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne asker gönderme gibi planlarının da olmadığını ifade etti.

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Ürdün'ün yanı sıra Mısır ve bazı ülkeler de Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.

ABD, 2 Mart'ta Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurmuştu.