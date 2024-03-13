ABD, Güney Kore ve Japonya Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

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ABD, Güney Kore ve Japonya'dan yetkililer, yapay zeka, gelişen teknolojiler ve tedarik zinciri alanlarında işbirliğinin görüşüldüğü 3'üncü ekonomik diyalog toplantısında buluştu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Wang Yun-jong, ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden Kıdemli Yönetici Tarun Chhabra ve Japonya Ulusal Güvenlik Sekreterliğinden Kabine Meclis Üyesi Yasuo Takamura'nın Güney Kore'nin Busan kentinde ekonomik diyalog toplantısında bir araya geldiği aktarıldı.

Üç ülkenin ulusal güvenlik yetkililerinin tedarik zinciri, gelişen teknolojiler ve dijital alanlarda işbirliğini arttırma çabalarını ele aldığı, kritik minerallerin tedarikinde Mineral Güvenliği Ortaklığı ve Hint Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) aracılığıyla işbirliğinin güçlendirilmesinin konuşulduğu kaydedildi.

Tarafların, devlet araştırma enstitülerinin yeni gelişen teknolojiler üzerine ortak çalışmalar yapmasını kolaylaştırıcı adımlar atma hususunda mutabık kaldığı toplantıda, yapay zeka yönetimi konusunun da ele alındığı belirtildi.

Toplantıda ABD, Japonya ve Güney Kore, "siber güvenlik tehditleri ve veri güvenliği konularında yakın çalışılması" konusunda anlaşırken; üç ülkenin temsilcilerinin, geçen yıl 18 Ağustos'ta düzenlenen Camp David Zirvesi'nin, üçlü ekonomik güvenlik işbirliğini önemli ölçüde artırmak için bir fırsat olduğunu teyit ettiği bildirildi.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, geçen yıl Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya gelmiş; zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğini genişletme taahhüdü verilmişti.