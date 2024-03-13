ABD, Güney Kore ve Japonya Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Güney Kore ve Japonya Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan yetkililer, yapay zeka, gelişen teknolojiler ve tedarik zinciri alanlarında işbirliğinin görüşüldüğü 3'üncü ekonomik diyalog toplantısında buluştu. Toplantıda, tedarik zinciri, gelişen teknolojiler ve dijital alanlarda işbirliğini arttırma çabaları ele alındı. Ayrıca, yapay zeka yönetimi ve siber güvenlik tehditleri konuları da ele alındı.

13.03.2024 22:31  Güncelleme: 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan yetkililer, yapay zeka, gelişen teknolojiler ve tedarik zinciri alanlarında işbirliğinin görüşüldüğü 3'üncü ekonomik diyalog toplantısında buluştu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Wang Yun-jong, ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden Kıdemli Yönetici Tarun Chhabra ve Japonya Ulusal Güvenlik Sekreterliğinden Kabine Meclis Üyesi Yasuo Takamura'nın Güney Kore'nin Busan kentinde ekonomik diyalog toplantısında bir araya geldiği aktarıldı.

Üç ülkenin ulusal güvenlik yetkililerinin tedarik zinciri, gelişen teknolojiler ve dijital alanlarda işbirliğini arttırma çabalarını ele aldığı, kritik minerallerin tedarikinde Mineral Güvenliği Ortaklığı ve Hint Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) aracılığıyla işbirliğinin güçlendirilmesinin konuşulduğu kaydedildi.

Tarafların, devlet araştırma enstitülerinin yeni gelişen teknolojiler üzerine ortak çalışmalar yapmasını kolaylaştırıcı adımlar atma hususunda mutabık kaldığı toplantıda, yapay zeka yönetimi konusunun da ele alındığı belirtildi.

Toplantıda ABD, Japonya ve Güney Kore, "siber güvenlik tehditleri ve veri güvenliği konularında yakın çalışılması" konusunda anlaşırken; üç ülkenin temsilcilerinin, geçen yıl 18 Ağustos'ta düzenlenen Camp David Zirvesi'nin, üçlü ekonomik güvenlik işbirliğini önemli ölçüde artırmak için bir fırsat olduğunu teyit ettiği bildirildi.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, geçen yıl Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya gelmiş; zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğini genişletme taahhüdü verilmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Camp David, Japonya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Güney Kore ve Japonya Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye 20 yılda 13 milyon ilave istihdam oluşturdu
    22:44 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye 20 yılda 13 milyon ilave istihdam oluşturdu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda 13 milyon ilave istihdam oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, üniversitelerin yaygınlaşmasıyla genç nüfusu geleceğe daha güçlü hazırladıklarını ve gençlere özel teşvikler getirdiklerini söyledi. Ayrıca, kendi işini kuran gençlere de destek verdiklerini ve gençlerin siyasete girişini kolaylaştırdıklarını ifade etti.

  • ABD'deki Türk çocukları Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için yapay zeka ile görsel oluşturuyor
    22:41 ABD'deki Türk çocukları Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için yapay zeka ile görsel oluşturuyor

    Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor.

  • Telegram, Halka Arz Olmayı Planlıyor
    22:39 Telegram, Halka Arz Olmayı Planlıyor

    Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak halka arz olmayı düşündüğünü açıkladı. Şirket, bağımsız kalmak ve değerine sadık kalmak için bu adımı atmayı planlıyor.

  • ABD Kongresi TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı
    22:39 ABD Kongresi TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı

    ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek.

  • Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu
    22:39 Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu

    Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş aldı. Telefon, 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci ve çift arka kamera gibi özelliklere sahip.

  • Android 15 Geliştirici Ön İzlemi Yayınlandı
    22:39 Android 15 Geliştirici Ön İzlemi Yayınlandı

    Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir.

  • Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı
    22:39 Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı

    Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.

  • Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
    22:37 Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

    Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, M.C. idaresindeki 61 HS 522 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.C. yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çökerek Toprak Kayması Meydana Geldi
    22:36 Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çökerek Toprak Kayması Meydana Geldi

    Kahramanmaraş'ın Onikisubat ilçesinde bulunan Mercimektepe Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Olayda çok sayıda araç zarar gördü. AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve zarar gören araçlar kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

  • İçişleri Bakanı: 5 günde 13 organize suç örgütü daha çökertildi
    22:36 İçişleri Bakanı: 5 günde 13 organize suç örgütü daha çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 401 organize suç çetesinin çökertildiğini belirterek, son 5 günde 13 organize suç örgütünün daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili de bilgiler verdi.


21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
19:11 Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 22:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Güney Kore ve Japonya Yapay Zeka ve Tedarik Zinciri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement