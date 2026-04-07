ABD Hark Adası'na Saldırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın Hark Adası'na yönelik askeri hedefleri vurduğunu açıkladı, petrol altyapısını hedef almadı.

İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na düzenlenen ABD saldırılarının, özellikle daha önce vurulan "askeri noktaları" hedef aldığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Hark Adası'na saldırılarının petrol altyapısına yönelik olmadığını savundu.

Yetkili, daha önce hasar görmüş hava savunma sistemleri, füze sahaları ve ilgili tesisleri zayıflatmayı amaçlayan "yeniden vurma" saldırıları düzenlendiğini iddia etti.

Hark Adası'nın stratejik rolü

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihracat terminali olan Hark Adası, ülkenin ham petrol sevkiyatının büyük bölümünü karşılamayı sürdürüyor. ABD güçlerinin son saldırılarda adadaki petrol işleme ve ihracat tesislerini hedef almadığı, yalnızca askeri noktalara odaklandığı iddia ediliyor.

Hark Adası ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeler, küresel petrol arzına olası etkileri nedeniyle enerji piyasaları tarafından yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Basra Körfezi, İhracat, Ekonomi, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:18:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.