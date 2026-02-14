ABD, Harvard'a Dava Açtı - Son Dakika
ABD, Harvard'a Dava Açtı

14.02.2026 12:09
ABD hükümeti, Harvard'ın ırk temelli ayrımcılık verilerini paylaşmadığı gerekçesiyle dava açtı.

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerinde ırk temelli ayrımcılık yapılıp yapılmadığının incelenmesi için talep edilen verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesi hakkında dava açtı.

BBC'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığının Harvard'a karşı açtığı davada öğrenci kabul politikalarında ırk temelli uygulamalara başvurulup başvurulmadığının araştırılması için başlatılan sivil haklar soruşturması kapsamında istenen verilerin üniversite yönetimince sunulmadığı ileri sürüldü.

Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamada, federal hükümetin taleplerine iyi niyetle yanıt verildiği ve yasal süreç çerçevesinde işbirliğine açık olunduğu belirtildi.

Açıklamada, hukuka aykırı müdahale karşısında kurumsal bağımsızlıktan ve anayasal haklardan vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Federal hükümet, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de Trump yönetiminin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bunu engellemek için dava açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta uzun süredir anlaşmazlık yaşadıkları Harvard'la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

