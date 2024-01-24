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Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi.
Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › ABD, Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteyi bombaladı iddiası - Son Dakika