ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında caydırıcılık artırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında caydırıcılık artırılmalı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin\'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında caydırıcılık artırılmalı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'nin yeni komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında caydırıcılığın artırılması gerektiğini belirtti. Paparo, ülkesinin müttefik kabul ettiği ülkelerle işbirliği yaparak Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olunması gerektiğini vurguladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise INDOPACOM'un ABD güvenliğinin kalbinde olduğunu ve Çin'in Hint-Pasifik'e hükmetme isteği ve kapasitesine sahip tek ülke olduğunu ifade etti.

06.05.2024 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, caydırıcılığın artırılması gerektiğini bildirdi.

INDOPACOM internet sitesindeki açıklamaya göre, Amiral Paparo INDOPACOM'un 27. komutanı olarak, Amiral John Aquilino'dan görevi devraldı.

Paparo, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, ülkesinin müttefik kabul ettiği ülkelerle işbirliği halinde caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yapan Paparo, komutanlığın, Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Paparo, "USINDOPACOM, mevcut stratejik ortamı ülkemizin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın avantajına göre şekillendirmeye benzersiz şekilde hazır. Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz" dedi.

"Misyonu, 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde"

Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Misyonu 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde" diye nitelediği INDOPACOM'un "öncelikli operasyon alanında nöbet tuttuğunu" bildirdi.

Bakan Austin "Çin, Hint-Pasifik'e hükmetme ve küresel düzeni kendi otokratik vizyonuna uyacak şekilde yeniden şekillendirme isteği ve kapasitesine sahip tek ülke" ifadesini kullandı.

INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında caydırıcılık artırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
04:39 Kilis’te aile katliamı Eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldürüp intihar etti Kilis'te aile katliamı! Eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldürüp intihar etti
23:49 Hamas, Kahire’deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı Hamas, Kahire'deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
08:25 Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı
07:55 Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı
00:37 Aksaray’da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu Aksaray'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
00:07 Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
23:34 Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
23:09 Brezilya’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya yükseldi Brezilya'yı vuran sellerde can kaybı 76'ya yükseldi
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 08:46:00. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı: Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında caydırıcılık artırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement