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ABD, Husilerin fırlattığı gemisavar füzeleri düşürdü - Son Dakika
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ABD, Husilerin fırlattığı gemisavar füzeleri düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi. Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği ticari yük gemisi, füze saldırısı sonucunda zarar görmüş ancak mürettebatında yaralanma olmamıştır. Husilerin uluslararası deniz taşımacılığına karşı düzenlediği bu saldırı, son 1 ay içinde gerçekleşen 23. saldırıdır. Husilerin saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştır. ABD ise Husi güçlerinin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası bir deniz görev gücü kurma çalışmalarını sürdürmektedir.

ABD, Husilerin fırlattığı gemisavar füzeleri düşürdü
31.12.2023 - 11:21,
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamaya göre, Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği "Maersk Hangzhou" adındaki ticari yük gemisi, Kızıldeniz'in güneyinden geçerken Yemen'in başkenti Sana'nın yerel saatine göre 08.30'da füzeyle vurulduğunu bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine "USS Laboon" ve "USS Gravely" askeri gemilerinin bölgeye intikal ederek, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen 2 gemisavar balistik füzeyi düşürdüğü aktarıldı.

Yolculuğunu sürdürebilecek durumdaki ticari geminin mürettebatında yaralanan olmadığı belirtildi.

Söz konusu eylemin, 19 Kasım'dan beri Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına karşı düzenlenen 23'üncü saldırı olduğu kaydedildi.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Yemen, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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