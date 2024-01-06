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ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. ABD donanmasına bağlı 'USS Laboon' gemisi, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden fırlatılan İHA'yı başarılı bir şekilde düşürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmedi.

ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan İHA\'yı düşürdü
06.01.2024 - 22:27,
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, ABD donanmasına bağlı "USS Laboon" gemisinin, Kızıldeniz'in güneyinde, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden fırlatılan İHA'yı düşürdüğü belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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