ABD İç Güvenlik Bakanı: İran'dan Tehdit Yok

NEW ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, İran'dan ABD'ye yönelik şu an için "yeni bir tehdit" bulunmadığını belirtti.

Noem, West Virginia'daki bir programda gazetecilere konuştu.

İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne misilleme saldırısı düzenlediği saatlerde Noem, gazetecilere, ABD'ye yönelik şu an için "İran'dan yeni bir tehdit görmediklerini" söyledi.

Noem, ABD'de potansiyel olarak "uyuyan hücreler" olup olmadığı şeklindeki bir soruya da bakan olarak göreve geldiğinden beri bu konu hakkında sürekli endişeleri olduğunu ancak somut bir şey bulunmadığını söyledi.

ABD'ye düşman olan birçok ülkeden inanılmaz tehditler geldiğine dikkati çeken Noem, "Biliyorsunuz, sadece İran değil, Kuzey Kore, Rusya, Çin de var. Benim görevim, kötü bir şey olmadan önce ülkemizi korumak için elimden gelen her şeyi yapmak." diye konuştu.

Noem, bütün tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.