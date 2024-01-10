 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD ile Çin arasında askeri görüşmeler yeniden başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ile Çin arasında askeri görüşmeler yeniden başlatıldı

ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle kesilen askeri görüşmelerin yeniden başlatıldığı bildirildi. İki ülkenin savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmelerinin 17'ncisi, 8-9 Ocak'ta Washington'da yapıldı.

ABD ile Çin arasında askeri görüşmeler yeniden başlatıldı
10.01.2024 - 08:05,
Abone Ol

ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle kesilen askeri görüşmelerin yeniden başlatıldığı bildirildi.

İki ülkenin savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmelerinin 17'ncisi, 8-9 Ocak'ta Washington'da yapıldı.

Görüşmede, ABD heyetine Çin, Tayvan ve Moğolistan ile bağlantılı konulardan sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase, Çin heyetine ise Çin Merkezi Askeri Komisyonu Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Song Yançao başkanlık etti.

Görüşmeye ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Chase, "ABD ile Çin arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesini önlemek için askeri iletişim kanallarının açık tutulmasının gerektiğini" belirtti.

Hint-Pasifik bölgesinde operasyonel güvenliğin önemine dikkati çeken Chase, "ABD'nin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdüreceğini" ifade etti.

Chase, ayrıca ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ve küresel düzeydeki ittifaklarına bağlılığını yineledi.

Çin'in Güney Çin Denizi'nde yasal olarak seyreden Filipinler gemilerini taciz etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Chase, açık denizlerde seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukuka uygun olarak güvenceye alınmasının öneminin altını çizdi.

ABD tarafı, Tayvan konusunda "tek Çin" ilkesine bağlılığını teyit ederken Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Görüşmede taraflar küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarında da görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda Rusya- Ukrayna Savaşı ve Kuzey Kore'nin füze denemelerinin yarattığı güvenlik kaygıları gündeme geldi.

Askeri diyaloğun yeniden başlatılması

Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmiş, Pekin yönetimi savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede, askeri iletişimin yeninden kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kararın ardından, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Kasım'da video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşme, askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, Çin, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ile Çin arasında askeri görüşmeler yeniden başlatıldı - Son Dakika


09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27
Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12
İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09
Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09 Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 09:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ile Çin arasında askeri görüşmeler yeniden başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement