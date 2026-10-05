ABD, İngiltere'deki Fairford Üssü'nden tüm B-1'leri olası saldırı endişesiyle çekti - Son Dakika
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ABD, İngiltere'deki Fairford Üssü'nden tüm B-1'leri olası saldırı endişesiyle çekti

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ABD, İngiltere\'deki Fairford Üssü\'nden tüm B-1\'leri olası saldırı endişesiyle çekti
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Wall Street Journal'a göre ABD, İngiltere'deki Fairford Üssü'ndeki tüm B-1 uçaklarını terör saldırısı endişesiyle çekti. ABD Savunma Bakanlığı uçakların ana üslerine döndüğünü teyit etti; 27 Eylül'de üsse yönelik olduğu düşünülen saldırı planında altı kişi gözaltına alınmıştı.

WASHINGTON, 5 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü'nde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını ülkeden çektiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı pazar günkü haberine göre karar, üsse yönelik terör saldırısı yaşanabileceği endişesiyle alındı.

Londra'nın kuzeybatısında yer alan ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında sık sık kullanılan üste ondan fazla bombardıman uçağı konuşluydu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonel güvenlik nedeniyle varlıklarımızın ve kuvvetlerimizin gerçek zamanlı hareketleri hakkında bilgi veremesek de Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Üssü'nde konuşlu tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine geri döndüğünü teyit edebiliriz" ifadelerine yer verildi.

ABD'li ve İngiliz yetkililerin açıklamalarına göre 27 Eylül'de üsse yönelik olduğu düşünülen bir saldırı planı önlenmiş, olayla ilgili olarak altı kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Xinhua
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