ABD-İngiltere Donanma Koalisyonu Yemen'in Kamaran Adası'na Hava Saldırısı Düzenledi

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SANA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Husilere ait al-Masirah televizyonu, ABD-İngiltere donanma koalisyonunun Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Televizyon, Cumartesi günü düzenlenen saldırı konusunda ayrıntı vermezken ada sakinleri sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarında saldırıda Husilere ait patlayıcı yüklü bir drone teknenin hedef alındığını söyledi.

ABD-İngiltere koalisyonu saldırı iddiası konusunda henüz açıklama yapmadı.

Kamaran Adası, Yemen'in liman kenti Hudeyde açıklarında yer alıyor. Ada ve liman kenti Husilerin kontrolü altında.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı altındaki Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'den geçen ve İsrail'le bağlantılı olduğu söylenen gemileri gemisavar balistik füze ve dronelarla vuruyor.

Kızıldeniz'de konuşlu ABD-İngiliz donanma koalisyonu Ocak ayından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenleyerek örgütü caydırmaya çalışsa da bu yaklaşım Husi saldırılarının ABD ve İngiliz ticari ve donanma gemilerini de kapsayacak şekilde genişlemesine neden oldu.