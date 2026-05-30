ABD, İran'a Giden Gemiyi Durdurdu

30.05.2026 19:38
ABD ordusu, İran'a ulaşmaya çalışan Lian Star isimli gemiyi etkisiz hale getirdi.

ABD ordusunun, İran'a uyguladığı deniz ablukası kapsamında İran'a ulaşmaya çalışan bir başka ticari gemiyi daha hedef alarak etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Durum hakkında bilgi sahibi olan bir ABD yetkilisi, bugün Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ablukasının sürdüğünü belirtti.

Söz konusu yetkili, ABD ordusunun, bugün, İran limanlarına uygulanan ABD ablukasını kırmaya çalışan Gambiya bayraklı "Lian Star" adlı dökme yük gemisine müdahalede bulunarak durdurduğu bilgisini paylaştı.

İlgili ticari geminin, gece boyunca İran limanına girmeye çalışırken ABD güçlerinin yaptığı çok sayıda uyarıyı dikkate almadığı, bunun üzerine Umman Körfezi'nde ABD uçaklarınca etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

ABD güçlerinin gemiye çıkmadığı ve geminin sürüklenmeye devam ettiği kaydedildi.

Son müdahaleyle birlikte, ABD ordusunun şu ana kadar abluka ihlalini gerçekleştirmeye çalışan 6 gemiyi hedef alarak durdurduğu bilgisine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik 13 Nisan'da başlayan deniz ablukası kapsamında rotası değiştirilen gemi sayısının en son 26 Mayıs'ta 108 olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

