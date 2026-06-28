ABD İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı

NEW ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda son günlerde yaşanan ve ateşkes sürecini tehlikeye atan gelişmelere değindi.

"İran rejimi, Başkan (Donald) Trump'ın; İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içindedir." diyen Waltz, ABD'nin bunu son birkaç gecede Tahran yönetimine ispatladığını ifade etti.

Waltz, Hürmüz Boğazı'nın "uluslararası bir su yolu" olduğunun altını çizerek, İran'ın bu stratejik geçişi kontrol altına almaya yönelik herhangi bir girişiminin, ABD tarafından gerekirse askeri yöntemlerle etkisiz hale getirilmeye devam edileceğini söyledi.

İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden devam etmesi ihtimali üzerine konuşan Waltz, buna sadece ABD'nin değil, "tüm dünyanın karşı olduğunu" söyledi ve böyle bir durumda Başkan Donald Trump'ın tüm seçenekleri masada tutacağı değerlendirmesinde bulundu.

Waltz ayrıca, ABD ile İran arasında ateşkes sürecinin ilerlemesine yönelik teknik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Trump'ın "her zaman diplomasiye şans tanıyacağını" ancak "Başkan'ın sabrının sonsuza dek sürmeyeceğini" kaydetti.