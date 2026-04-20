ABD-İran Anlaşması Pakistan’da İmzalanacak

(ANKARA) - ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen müzakereler kapsamında, ABD hükümetine ait en az altı askeri uçağın Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Nur Khan Hava Üssü'ne iniş yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılacak anlaşmanın bugün Pakistan'da imzalanacağını ileri sürdü.

Uluslararası uçuş takip verilerine göre, son 48 saat içinde Rawalpindi'deki üsse ulaşan uçakların, ABD heyeti için gerekli olan üst düzey iletişim ekipmanları ve lojistik destek malzemelerini taşıdığı öğrenildi. Söz konusu üs, İslamabad'ın dış dünyaya açılan başlıca VIP giriş noktası olarak biliniyor. ABD merkezli gazete New York Post'un bildirdiğine göre, ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ediyor.

Trump: "Anlaşma bugün Pakistan'da imzalanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği demeçte, İran ile yapılacak anlaşmanın bugün Pakistan'da imzalanacağını öne sürerken, New York Post'a verdiği röportajda heyetin yolda olduğunu teyit etti.

Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak görüşmelerin temel şartını ve ABD heyetinin yapısını paylaştı. Trump, süreci yürüten ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik ettiğini, heyette ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yer aldığını belirtti.

Trump, müzakerelerin merkezinde İran'ın nükleer silah sahibi olmaktan tamamen vazgeçmesi gerektiği yönündeki şartın bulunduğunu ifade ederek, ABD yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.

Üst düzey görüşme sinyali

Trump ayrıca, müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde İranlı üst düzey yetkililerle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu da açıkladı ve sürecin olumlu ilerlemesi durumunda diplomatik temasların en üst seviyeye taşınabileceğini söyledi.

İran: "Sürece dair iyimser değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "savaşın kimseye fayda sağlamadığını" belirterek, tehditlere karşı kararlı durulurken "gerilimi azaltmak için tüm rasyonel ve diplomatik yolların kullanılması gerektiğini" söyledi. Pezeşkiyan, İran halkının "ülkenin gerçekleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini" vurguladı ve "yanlış bilgi vermenin ya da gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmanın sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını, aksine kamu güvenini zedeleyeceğini" ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, "hem elde edilen başarıların hem de karşılaşılan zorlukların kamuoyuyla dürüstçe paylaşılması gerektiğini" söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekayi, Tahran'ın bir sonraki müzakere turuna katılmak gibi bir planının olmadığını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise "sürece dair iyimser olmadığını ancak kapıyı tamamen kapatmadığını" belirtirken, heyetin bu tura katılımı henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Pakistan'da "kusursuz güvenlik" önlemleri

Ev sahibi Pakistan, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını artırdı. İslamabad yönetimi, heyetlerin güvenliği için "kusursuz güvenlik" planının devreye sokulduğunu açıkladı. Pakistanlı yetkililer, ABD-İran uzlaşısının bölgesel barış için hayati bir gereklilik olduğunu vurguluyor.