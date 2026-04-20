ABD-İran Anlaşması Pakistan’da İmzalanacak - Son Dakika
ABD-İran Anlaşması Pakistan’da İmzalanacak

20.04.2026 18:23
ABD, İran ile müzakereler için Pakistan’a en az altı askeri uçak gönderdi. Trump, anlaşmanın bugün imzalanacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen müzakereler kapsamında, ABD hükümetine ait en az altı askeri uçağın Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Nur Khan Hava Üssü'ne iniş yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılacak anlaşmanın bugün Pakistan'da imzalanacağını ileri sürdü.

Uluslararası uçuş takip verilerine göre, son 48 saat içinde Rawalpindi'deki üsse ulaşan uçakların, ABD heyeti için gerekli olan üst düzey iletişim ekipmanları ve lojistik destek malzemelerini taşıdığı öğrenildi. Söz konusu üs, İslamabad'ın dış dünyaya açılan başlıca VIP giriş noktası olarak biliniyor. ABD merkezli gazete New York Post'un bildirdiğine göre, ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ediyor.

Trump: "Anlaşma bugün Pakistan'da imzalanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği demeçte, İran ile yapılacak anlaşmanın bugün Pakistan'da imzalanacağını öne sürerken, New York Post'a verdiği röportajda heyetin yolda olduğunu teyit etti.

Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak görüşmelerin temel şartını ve ABD heyetinin yapısını paylaştı. Trump, süreci yürüten ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik ettiğini, heyette ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yer aldığını belirtti.

Trump, müzakerelerin merkezinde İran'ın nükleer silah sahibi olmaktan tamamen vazgeçmesi gerektiği yönündeki şartın bulunduğunu ifade ederek, ABD yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.

Üst düzey görüşme sinyali

Trump ayrıca, müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde İranlı üst düzey yetkililerle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu da açıkladı ve sürecin olumlu ilerlemesi durumunda diplomatik temasların en üst seviyeye taşınabileceğini söyledi.

İran: "Sürece dair iyimser değiliz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "savaşın kimseye fayda sağlamadığını" belirterek, tehditlere karşı kararlı durulurken "gerilimi azaltmak için tüm rasyonel ve diplomatik yolların kullanılması gerektiğini" söyledi. Pezeşkiyan, İran halkının "ülkenin gerçekleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini" vurguladı ve "yanlış bilgi vermenin ya da gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmanın sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını, aksine kamu güvenini zedeleyeceğini" ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, "hem elde edilen başarıların hem de karşılaşılan zorlukların kamuoyuyla dürüstçe paylaşılması gerektiğini" söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekayi, Tahran'ın bir sonraki müzakere turuna katılmak gibi bir planının olmadığını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ise "sürece dair iyimser olmadığını ancak kapıyı tamamen kapatmadığını" belirtirken, heyetin bu tura katılımı henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Pakistan'da "kusursuz güvenlik" önlemleri

Ev sahibi Pakistan, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalarını artırdı. İslamabad yönetimi, heyetlerin güvenliği için "kusursuz güvenlik" planının devreye sokulduğunu açıkladı. Pakistanlı yetkililer, ABD-İran uzlaşısının bölgesel barış için hayati bir gereklilik olduğunu vurguluyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel ABD-İran Anlaşması Pakistan’da İmzalanacak - Son Dakika

Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
SON DAKİKA: ABD-İran Anlaşması Pakistan’da İmzalanacak - Son Dakika
