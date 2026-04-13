ABD-İran Ateşkesi İlan Edildi, Hamaney ve Pezeşkiyan'dan Sert Mesajlar

ABD ve İsrail'in Tahran'daki saldırılarıyla başlayan ve 40'ıncı gününe giren savaşta, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes ilan edildi. İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın işletilmesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, babası Ali Hamaney'in ve şehitlerin intikamını alma konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Hamaney, halkın sahnede kalmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı ve İran'ın savaş aramadığını ancak haklarından vazgeçmeyeceğini, verilen hasarların tazminatını talep edeceklerini söyledi.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, eski lider Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı ve ateşkes kararının milli çıkarlar gözetilerek alındığını belirtti. Pezeşkiyan, İran'a dayatılanın kapsamlı bir savaş olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin dimdik ayakta durduğunu söyledi. Ayrıca, savaş sırasında diplomasiye ağırlık verdiklerini, komşu ve bölge ülkeleriyle görüşüldüğünü ekledi.

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların 34'üncü gününde karşılıklı saldırılar sürerken, İran'daki sivil altyapıların da hedef alındığı bildirildi. İran'ın misilleme saldırılarında kullandığı füzelerde eski Başbakan Necmettin Erbakan'a ait sözlerin yer alması dikkat çekti. Devrim Muhafızları tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail'e fırlatılan füzelerde 'İsrail laftan anlamaz İsrail ancak güçten anlar' ifadeleri görüldü. Erbakan, geçmişte ABD'nin İran'ı işgal etme girişimine karşı teknoloji ile savunma yapılması gerektiğini vurgulamıştı.