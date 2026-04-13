ABD-İran Ateşkesi İlan Edildi, Hamaney ve Pezeşkiyan'dan Sert Mesajlar
ABD-İran Ateşkesi İlan Edildi, Hamaney ve Pezeşkiyan'dan Sert Mesajlar

13.04.2026 07:39
Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes ilan edilirken, İran liderleri savaşta kararlılıklarını vurguladı ve misilleme saldırılarında eski Başbakan Erbakan'ın sözleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in Tahran'daki saldırılarıyla başlayan ve 40'ıncı gününe giren savaşta, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes ilan edildi. İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın işletilmesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, babası Ali Hamaney'in ve şehitlerin intikamını alma konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Hamaney, halkın sahnede kalmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı ve İran'ın savaş aramadığını ancak haklarından vazgeçmeyeceğini, verilen hasarların tazminatını talep edeceklerini söyledi.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, eski lider Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı ve ateşkes kararının milli çıkarlar gözetilerek alındığını belirtti. Pezeşkiyan, İran'a dayatılanın kapsamlı bir savaş olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin dimdik ayakta durduğunu söyledi. Ayrıca, savaş sırasında diplomasiye ağırlık verdiklerini, komşu ve bölge ülkeleriyle görüşüldüğünü ekledi.

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların 34'üncü gününde karşılıklı saldırılar sürerken, İran'daki sivil altyapıların da hedef alındığı bildirildi. İran'ın misilleme saldırılarında kullandığı füzelerde eski Başbakan Necmettin Erbakan'a ait sözlerin yer alması dikkat çekti. Devrim Muhafızları tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail'e fırlatılan füzelerde 'İsrail laftan anlamaz İsrail ancak güçten anlar' ifadeleri görüldü. Erbakan, geçmişte ABD'nin İran'ı işgal etme girişimine karşı teknoloji ile savunma yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Ateşkesi İlan Edildi, Hamaney ve Pezeşkiyan'dan Sert Mesajlar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
Kastamonu’da fabrikada yangın çıktı Kastamonu'da fabrikada yangın çıktı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde 21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
06:58
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
06:50
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
05:28
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
SON DAKİKA: ABD-İran Ateşkesi İlan Edildi, Hamaney ve Pezeşkiyan'dan Sert Mesajlar - Son Dakika
