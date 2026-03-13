ABD, İran Gemisine Ateş Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran Gemisine Ateş Açtı

13.03.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran bandıralı bir gemiye ateş açtığı iddia edildi; geminin durumu hakkında bilgi yok.

ABD'nin, bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine, "çok yakın mesafede" seyreden İran bandıralı gemiye ateş açtığı ileri sürüldü.

CBC News kanalının ismini açıklamak istemeyen ve konuya aşina 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran gemisinin bu hafta 2 füzeyle hedef alındığı savunuldu.

Haberde, İran bandıralı geminin, ABD donanmasının bölgede faaliyet gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisine çok yakın mesafede seyretmesi üzerine ABD'nin İran'a ait gemiye ateş açtığı iddia edildi.

Açılan ateşin uyarı amaçlı olup olmadığı konusunda net bilgi bulunmadığı ve birçok kez hedefi ıskaladığı öne sürülen haberde, İran bandıralı gemi ile mürettebatın durumunun bilinmediği ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran Gemisine Ateş Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:02:29. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, İran Gemisine Ateş Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.