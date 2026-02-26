ABD, İran'la Nükleer Anlaşma İçin Süresiz Talep Ediyor - Son Dakika
ABD, İran'la Nükleer Anlaşma İçin Süresiz Talep Ediyor

26.02.2026 01:39
ABD, İran ile nükleer anlaşmanın süresiz olmasını istiyor, müzakereler Cenevre'de devam ediyor.

ABD'nin, İran ile süren nükleer pazarlıklar çerçevesinde, daha önce yapılan anlaşmalardaki kısıtlamaların süresiz olarak geçerli olmasını istediği ileri sürüldü.

Axios haber sitesinin ABD'li bir yetkiliye ve konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, İran ile yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın "süresiz olarak" yürürlükte kalmasını talep ediyor.

Kaynaklar, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un özel bir toplantıda İran'a, önemli nükleer kısıtlamaların son bulacağı bir tarihin yer almadığı bir sözleşme imzalatma düşüncesini dile getirdiğini öne sürdü.

Habere göre Witkoff, ABD yaklaşımının, İran'ın nükleer üretmeme konusunda kalıcı taahhüde bağlı kalması gereğinden yola çıktığını ve bu durumun zamana dayalı kısıtlamaları fiilen dışladığını söyledi.

Söz konusu bilgilerin ortaya çıkması, İran ve ABD heyetlerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü tur dolaylı nükleer müzakerelerini gerçekleştireceği günün hemen öncesine denk geldi.

Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde müzakere edilen ve İran'ın nükleer programına ilişkin sınırlamaları 8 ila 25 yıllık bir süre içinde kademeli olarak kaldıran hükümler içeren anlaşmayı eleştiriyordu.

ABD Başkanı ilk döneminde, Tahran yönetiminin nükleer programıyla ilgili sorumluluklarının bir zaman dilimiyle kısıtlanmasının, bu konuda verilen sözlerin kalıcı olmamasına yol açtığını gerekçe göstererek, Obama döneminde imza edilen anlaşmadan çekilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İran'la Nükleer Anlaşma İçin Süresiz Talep Ediyor - Son Dakika

