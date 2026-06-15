ABD-İran Mutabakatı Sonrası Tel Aviv Borsasında Düşüş - Son Dakika
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ABD-İran Mutabakatı Sonrası Tel Aviv Borsasında Düşüş

15.06.2026 17:46
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ABD-İran mutabakatıyla Tel Aviv borsası yüzde 2 değer kaybetti, birçok sektörde düşüş görüldü.

İsrail'de büyük tartışmalara neden olan ABD- İran mutabakatının ardından Tel Aviv borsası yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

İsrail'in Calcalist ekonomi gazetesinin haberine göre, borsada güçlü düşüşler ve finans sektöründe keskin gerileme görülürken sigorta endeksinde yüzde 5 düşüş yaşandı.

Düşüş sadece sigorta ve bankacılık sektörüyle sınırlı kalmayarak, pek çok sektöre sıçrarken bazı şirketlerin hisseleri yüzde 8'e varan değer kaybetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD-İran mutabakatının duyurulması sonrası ilk güne Tel Aviv borsası olumlu şekilde başlarken ardından keskin düşüşler yaşandığını aktardı.

Haberde, Tel Aviv borsası TA 35, 90 ve 125 endekslerinde yüzde 1 ile 2 arasında düşüşlerin yaşandığı bildirildi.

Elbit Systems ve Arodrome Group gibi savunma şirketinin hisselerinde de belirgin düşüş yaşandığı belirtilen haberde, mutabakatın ardından savunma ekipmanlarına olan talebin azalacağının fiyatlandığı kaydedildi.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD-İran Mutabakatı Sonrası Tel Aviv Borsasında Düşüş - Son Dakika

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