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ABD, İsrail'e silah satışını onayladı - Son Dakika
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ABD, İsrail'e silah satışını onayladı

Başkan Joe Biden yönetimindeki ABD hükümeti, 'acil durum' gerekçesiyle Kongre onayı almadan İsrail'e silah satışını onayladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tahmini 147,5 milyon dolarlık askeri satışın onaylandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in güvenliğine destek vermenin ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğu belirtildi. Ancak, Biden'ın diğer yardım paketleri hala Kongre onayı bekliyor.

ABD, İsrail\'e silah satışını onayladı
30.12.2023 - 01:19,
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ABD'de, Başkan Joe Biden yönetimindeki hükümet, "acil durum" gerekçesiyle, Kongre üyelerinin onayını almadan ikinci kez, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e silah satma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyasi-Askeri İşler dairesinin yazılı açıklamasında, "Dışişleri Bakanı (Antony Blinken), M107 155 mm mermiler ve ilgili ekipmanların İsrail hükümetine tahmini 147,5 milyon dolar tutarında olası bir yabancı askeri satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli sertifikayı bugün verdi." ifadeleri yer aldı.

Blinken'ın, söz konusu askeri malzemelerin ve hizmetlerin "ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail Hükümetine derhal satılmasını gerektiren bir acil durumun" mevcut olduğuna dair Kongre'ye ayrıntılı gerekçeler sunduğu belirtilen açıklamada, Silah İhracatı Kontrol Kanunu'nun 36(b) maddesi gereğince "Kongre'nin inceleme gerekliliklerinden feragat edildiği" belirtildi.

Açıklamanın devamında, "ABD, İsrail'in güvenliğine kendini adamıştır. İsrail'in güçlü ve hazır bir öz savunma yeteneğini geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak, ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır." sözlerine yer verildi.

Ayrıca, İsrail'e verilecek bu askeri teçhizatın ve desteğin "bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği" belirtilerek, uluslararası insani hukuka uygun mühimmat kullanmanın "tüm ülkelerin görevi" olduğu vurgulandı.

Blinken, 9 Aralık'ta benzer gerekçelere dayanarak, değeri 106 milyon doların üzerinde olan yaklaşık 14 bin mermilik tank mühimmatının İsrail'e satılmasını Kongre'nin oluruna sunmadan onaylamıştı.

Öte yandan, Biden'ın, Ukrayna, İsrail ve diğer ulusal güvenlik ihtiyaçları için yaklaşık 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi, göç politikası ve sınır güvenliği konusunda Cumhuriyetçi Partinin itirazı nedeniyle hala Kongre'den onay alabilmiş değil.

Kaynak: AA
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