ABD, İsrail'e THAAD Bataryası Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail'e THAAD Bataryası Gönderdi

Pentagon, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD bataryası ve askeri personelini konuşlandırdı.

15.10.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail'e ulaştığını açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin İsrail'e göndereceğini ilan ettiği hava savunma sistemi THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e ulaştığını belirten Singh, ilerleyen günlerde de batarya bileşenlerinin ulaşacağını ve sistemin tam olarak operasyonel hale geleceğini söyledi.

Singh, gazetecilerin İsrail'de asker konuşlandırmasının "ABD'yi çatışmaların içine daha fazla çekip çekmediği" yönündeki sorusuna, bununla İsrail'i daha iyi korunması için geçici bir hava savunma kabiliyeti sağlamanın amaçlandığını, bunun ABD'nin gerilimi azaltma niyetiyle de uyumlu olduğunu savundu.

ABD'nin İsrail'e asker konuşlandırmasının İran'ın olası bir saldırısında personelinin vurulma ihtimaline vurgu yapan gazetecilere Singh, "Açık konuşayım, İran ile bir savaş ve daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemiyoruz. Ancak İran'a bağlı gruplar Irak ve Suriye'de, Kızıldeniz'de bize saldırıyor zaten. Bu (konuşlandırma), İsrail'in kendini savunmasına karşı verdiğimiz bir taahhüttür." karşılığını verdi.

Singh, Rusya'nın hava saldırılarına karşı THAAD sisteminin niye Ukrayna'ya kurulmadığı sorusuna ise, "Bu biraz elma ile portakala benziyor. Yani farklı yetenekler, farklı savaşlar, farklı bölgeler. İki ülkeye olan taahhütler farklı. İsrail'in kendini savunması için uzun süredir devam eden bir ortaklığımız var." yanıtını verdi.

Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

"Mektubun ortaya çıkacağını bilmiyorduk"

Pentagon'daki basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektup da gündeme geldi.

Singh, söz konusu mektubun gönderildiğini teyit ederken, "Bu kişisel ve özel bir yazışmaydı. Bu yüzden daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim." dedi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine ilgili mektubun "antetli resmi kağıda yazılı olmasının kamu tüketimine yönelik olduğu anlamına gelmediğini" söyleyen Singh, "Birisi açıkça bu özel yazışmayı ortaya çıkarma ihtiyacı hissetmiş. Bunun ortaya çıkacağını bilmiyorduk. Bu konuda daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD medyası, Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin'in ortak imzası ile, İsrailli mevkidaşlarına, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vererek buradaki durumun iyileştirilmesini, aksi durumda İsrail'e askeri yardımların bazılarının durdurulabileceğini belirten bir mektup gönderdiğini yazmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insanı durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedilmişti.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'in şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insanı krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insanı yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Dünya, Sözcü, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e THAAD Bataryası Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi
22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2024 00:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'e THAAD Bataryası Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.