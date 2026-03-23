ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetinden Rahatsız
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddetinden Rahatsız

23.03.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Batı Şeria'da İsraillilerin artan saldırılarından duyduğu hoşnutsuzluğu iletti. Netanyahu toplantı yaptı.

ABD'nin, Tel Aviv yönetimine işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarından duyduğu "hoşnutsuzluğu" ilettiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle kurmaylarıyla acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin katıldığı görüşme, Netanyahu'nun Washington yönetiminden bir telefon almasının ardından gerçekleşti.

Washington yönetiminden üst düzey bir yetkili, Netanyahu ile irtibat kurarak, "İran'a saldırılar devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetten duydukları hoşnutsuzluğu" iletti.

Netanyahu, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudilerce işlenen suçların dikkatlerini İran'a vermelerini engellediğini belirterek, bu suçların önüne geçilmesini talep etti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ve saldırılarını destekleyen söylemle tanınan Ben-Gvir ise Netanyahu'ya "Her yerde suç işleniyor, ama söz konusu Yahudiler olunca konuşuyorsunuz." diye çıkıştı.

KAN'ın haberinde, bu yaşananların ardından Genelkurmay Başkanı Zamir'in işgal altındaki Batı Şeria'yı gezdiğini ve Netanyahu'nun Batı Şeria ile de ilgilenen Merkez Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 21 Mart'ta Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli ile Filistinli bir kişinin karıştığı trafik kazasında Yahudi yerleşimci ölmüştü.

Bu olayın ardından Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti ve çevresinde, iki gece üst üste Filistinlilerin beldelerine organize ve kitlesel saldırılar düzenlemiş, içeride sakinleri bulunan evleri ve araçlarını kundaklamış, çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:03:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.