ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in Batı Şeria'yı İlhakına Karşı Olduğu Belirtildi

10.02.2026 11:30  Güncelleme: 12:32
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planına karşı çıktığı duyuruldu. İsrail'in güvenlik kabine kararları uluslararası tepkiye yol açarken, Arap ülkeleri ortak bir bildiriyle bu durumu kınadı.

(ANKARA) - Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı olduğunu belirtti.

Batı medyasına konuşan yetkili, "İstikrarlı bir Batı Şeria, İsrail'in güvenliğini sağlar ve bu yönetimin bölgede barışı tesis etme hedefiyle uyumludur" ifadelerini kullandı. Açıklama, İsrail güvenlik kabinesinin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail kontrolünü derinleştirmeyi amaçlayan ve Filistin topraklarında yeni yerleşimlerin genişletilmesinin önünü açan bir dizi tedbiri onaylamasının ardından geldi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Israel Katz tarafından duyurulan önlemler arasında, Yahudi vatandaşların Batı Şeria'da toprak satın almasını engelleyen onlarca yıllık düzenlemelerin kaldırılması da yer alıyor.

Reformların ayrıca, El Halil de dahil olmak üzere Filistin şehirlerinin bazı bölgelerinde yerleşimler için verilen inşaat izinlerine ilişkin yetkinin Filistin Yönetimi'ne bağlı belediye organlarından alınarak İsrail makamlarına devredilmesini öngördüğü bildirildi.

İsrail'in söz konusu kararları uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya, Pakistan, Mısır ve Türkiye dışişleri bakanları, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da hukuka aykırı İsrail egemenliğini dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi ve yeni bir hukuki ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan yasa dışı İsrail karar ve uygulamalarını en güçlü ifadelerle kınadıklarını" duyurdu.

Kaynak: ANKA

