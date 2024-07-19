ABD İstihbaratı, Rusya'nın Yemen'deki Husilere füzeler sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu

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NEW ABD'de istihbarat birimlerinin, Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya Rusya içindeki saldırılara destek sağlamasına karşılık, Rusya'nın Yemen'deki Husileri gelişmiş füzelerle silahlandırabileceği konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Wall Street Journal'da ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, yeni istihbarat değerlendirmesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla'nın Savunma Bakanı Lloyd Austin'e yazdığı mektup üzerine geldi.

Kurilla'nın mektupta ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarının Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını caydırmakta "başarısız" olduğu ve daha geniş bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu tavsiye ettiği öne sürüldü.

Kurilla'nın, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları caydırmak için Husilere karşı ekonomik, diplomatik ve potansiyel olarak daha güçlü askeri baskı uygulayarak "tüm hükümet" çabalarının hızlandırılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Bunun üzerine ABD istihbarat birimlerinin, Rusya'nın Yemen'deki Husilere gelişmiş gemisavar füzeleri sağlayabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunduğu kaydedilirken, Rusya'nın bu olası hamlesine işaret eden istihbaratın niteliğinin ne olduğu açıklanmadı.

Haberde, Beyaz Saray'ın da, Moskova'nın, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstergesi olarak 8 aydır Kızıldeniz'deki gemilere saldıran İran destekli Husilere füze teslim etmesini engellemek için gizli bir girişim başlattığı iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Beyaz Saray'ı, Ukrayna politikası nedeniyle Moskova'nın ABD'nin düşmanlarına silah sağlayabileceği konusunda açıkça uyarmıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası ekonomi forumunda gazetecilere konuşan Putin, "Tepki asimetrik olabilir ve bunu düşüneceğiz." demişti.