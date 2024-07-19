ABD İstihbaratı, Rusya'nın Yemen'deki Husilere füzeler sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD İstihbaratı, Rusya'nın Yemen'deki Husilere füzeler sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu

ABD istihbarat birimleri, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Rusya içindeki saldırılara destek sağlamasına karşılık, Rusya'nın Yemen'deki Husileri gelişmiş füzelerle silahlandırabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın Savunma Bakanı'na yazdığı mektupta, Husilere karşı daha geniş bir yaklaşımın gerektiği tavsiye edildi. Ayrıca, Rusya'nın Husilere füze teslim etmesini engellemek için Beyaz Saray'ın gizli bir girişim başlattığı iddia edildi.

19.07.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de istihbarat birimlerinin, Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya Rusya içindeki saldırılara destek sağlamasına karşılık, Rusya'nın Yemen'deki Husileri gelişmiş füzelerle silahlandırabileceği konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Wall Street Journal'da ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, yeni istihbarat değerlendirmesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla'nın Savunma Bakanı Lloyd Austin'e yazdığı mektup üzerine geldi.

Kurilla'nın mektupta ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarının Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını caydırmakta "başarısız" olduğu ve daha geniş bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu tavsiye ettiği öne sürüldü.

Kurilla'nın, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları caydırmak için Husilere karşı ekonomik, diplomatik ve potansiyel olarak daha güçlü askeri baskı uygulayarak "tüm hükümet" çabalarının hızlandırılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Bunun üzerine ABD istihbarat birimlerinin, Rusya'nın Yemen'deki Husilere gelişmiş gemisavar füzeleri sağlayabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunduğu kaydedilirken, Rusya'nın bu olası hamlesine işaret eden istihbaratın niteliğinin ne olduğu açıklanmadı.

Haberde, Beyaz Saray'ın da, Moskova'nın, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstergesi olarak 8 aydır Kızıldeniz'deki gemilere saldıran İran destekli Husilere füze teslim etmesini engellemek için gizli bir girişim başlattığı iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Beyaz Saray'ı, Ukrayna politikası nedeniyle Moskova'nın ABD'nin düşmanlarına silah sağlayabileceği konusunda açıkça uyarmıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası ekonomi forumunda gazetecilere konuşan Putin, "Tepki asimetrik olabilir ve bunu düşüneceğiz." demişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Joe Biden, Ukrayna, Yemen, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İstihbaratı, Rusya'nın Yemen'deki Husilere füzeler sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 21:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: ABD İstihbaratı, Rusya'nın Yemen'deki Husilere füzeler sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement