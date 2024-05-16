ABD Kongre Polisi Capitol Hill\'de Kokainli Paket Buldu

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ABD'de Kongre Polisi, ülke yönetiminin merkezi konumundaki Capitol Hill binasında, içerisinden kokain çıkan bir paket bulduklarını açıkladı.

Kongre Polisince yapılan açıklamada, Kongrenin yer aldığı Capitol Hill binasında bulunan paketin içerisindeki beyaz maddenin tespiti için yapılan kokain testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu paketin birçok kişi tarafından kullanılan, ikinci kattaki koridorda bulunduğu ifade edildi.

Olayın soruşturulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda paketin kimin tarafından konulduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan 2 Temmuz 2023'te Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Gizli Servisin de 2022'de Beyaz Sarayda iki kez uyuşturucu madde bulduğu iddia edilmişti.