ABD Kongre Polisi Capitol Hill'de Kokainli Paket Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Kongre Polisi Capitol Hill'de Kokainli Paket Buldu

ABD Kongre Polisi Capitol Hill\'de Kokainli Paket Buldu

ABD'de Kongre Polisi, Capitol Hill binasında bir paket içerisinde kokain bulduğunu açıkladı. Paketin ikinci kattaki koridorda bulunduğu belirtilirken, olayın soruşturulduğu ve DNA testi yapılacağı bildirildi. Daha önce de Beyaz Saray'da uyuşturucu madde bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

16.05.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Kongre Polisi, ülke yönetiminin merkezi konumundaki Capitol Hill binasında, içerisinden kokain çıkan bir paket bulduklarını açıkladı.

Kongre Polisince yapılan açıklamada, Kongrenin yer aldığı Capitol Hill binasında bulunan paketin içerisindeki beyaz maddenin tespiti için yapılan kokain testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu paketin birçok kişi tarafından kullanılan, ikinci kattaki koridorda bulunduğu ifade edildi.

Olayın soruşturulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda paketin kimin tarafından konulduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan 2 Temmuz 2023'te Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Gizli Servisin de 2022'de Beyaz Sarayda iki kez uyuşturucu madde bulduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Güvenlik, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Kongre Polisi Capitol Hill'de Kokainli Paket Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:14:44. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Kongre Polisi Capitol Hill'de Kokainli Paket Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement