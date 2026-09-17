ABD Kongre seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçiler anketlerde önde - Son Dakika
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ABD Kongre seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçiler anketlerde önde

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ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senato'nun 33 koltuğu için seçime gidiliyor. Anket ortalamalarında Cumhuriyetçiler hem Senato hem Temsilciler Meclisinde önde görünse de asıl sonucu başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken, yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 33 koltuğunda seçime gidiliyor.

Senato'da seçime giren adayların 20'si Cumhuriyetçi iken 13'ü ise Demokrat.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında Cumhuriyetçiler hem Senato hem Temsilciler Meclisinde önde görünse de asıl sonucu şu anda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senato'da avantaj Cumhuriyetçilerde

Seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan tabloya göre, Senato'daki sandalyelerin 45'ini Demokratların ve 47'sini Cumhuriyetçilerin elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

8 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor.

Cumhuriyetçilerin, bu eyaletlerden 3'ünde öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar için umut var

Öte yandan tamamı seçime giren Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf, çoğunluğu da elde etmiş olacak.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde 201, Demokratların da 195 koltuğu alması neredeyse kesin.

Temsilciler Meclisindeki 39 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

Bu sandalyelerin, 22'si Demokrat, 17'si ise Cumhuriyetçi yönelimli bölgelerde bulunuyor. Bu yönelimlerin doğru çıkması durumunda Demokratlar kıl payı da olsa Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde edebilir.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, meclisteki 2 sandalye boş konumda.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriGüncelSon Dakika

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